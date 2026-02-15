Tarique Rahman, el nuevo primer ministro de Bangladesh que pasó 17 años en el exilio

Tarique Rahman, de 60 años, con gafas finas, es hijo del general Rahman: fundador del BNP (Partido Nacionalista de Bangladesh) y presidente de Bangladesh de 1977 a 1981, este fue asesinado durante un intento de golpe de Estado.

Su madre, Khaleda Zia, gran rival de la muy autoritaria Sheikh Hasina, derrocada del poder en agosto de 2024 por las protestas de la Generación Z, fue la primera mujer del país en convertirse en primera ministra en 1991.

De regreso de un exilio de 17 años en Londres, Tarique Rahman emprendió una carrera electoral el pasado diciembre. Quería un "mandato claro" y por eso parece que se le escuchó. Su lema: la reconstrucción de Bangladesh, donde más de 40 millones de personas viven en pobreza extrema. Un país que, según él, está "destruido" y devastado por el "fascismo".

Muchos desafíos

Reservado, casi introvertido, Tarique Rahman reconoce la magnitud de la tarea: restaurar el Estado de derecho, reconstruir infraestructuras como hospitales, incineradores de residuos y redes de agua potable.

Promete ayuda financiera para mujeres, desempleados, agricultores, y quiere ofrecer oportunidades a los jóvenes, mientras luchará contra la corrupción, un mal del que se acusa a su propio grupo.

A nivel internacional, tendrá que restablecer relaciones que se han vuelto execrables con la India, que acoge a Sheikh Hasina. También aboga por la repatriación de los refugiados rohingyas mientras la vecina Birmania sigue devastada por la guerra civil. La tarea es "inmensa", admitió.

Optimismo en Bangladés

La elección de Tarique Rahman suspiró un viento de optimismo, aunque el periodo posterior a la revolución está marcado por el resurgimiento del islamismo. Fue felicitado por el Nobel de la Paz y economista Muhammad Yunus al frente del gobierno de transición que lideró estas elecciones, una prueba democrática real en la que se desplegaron más de 950.000 miembros de las fuerzas de seguridad y 45.000 observadores bangladesíes y extranjeros.

Al salir del colegio electoral donde había votado el jueves 12 de febrero, Muhammad Yunus lucía una sonrisa radiante: "Salimos de la pesadilla para empezar un nuevo sueño", dijo a la prensa. "Y para mí, es un día de absoluta alegría... ", agregó.