Países europeos dicen que Rusia envenenó a Alexei Navalny con toxina de rana dardo

El líder opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado por el Kremlin con una toxina rara y letal encontrada en la piel de ranas venenosas dardo, dijeron el sábado cinco países europeos.

Los ministerios de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos afirmaron que los análisis de muestras tomadas del cuerpo de Navalny, realizados en laboratorios europeos, confirmaron de forma concluyente la presencia de epibatidina. Se trata de una neurotoxina secretada por las ranas dardo en Sudamérica que no se encuentra de forma natural en Rusia, señalaron.

Una declaración conjunta decía: “Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno”.

Los cinco países afirmaron que denunciarían a Rusia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas por incumplimiento de la Convención sobre las Armas Químicas. La organización no emitió comentarios de inmediato.

Navalny, quien luchó contra la corrupción oficial y organizó protestas masivas contra el Kremlin como el enemigo más feroz del presidente Vladimir Putin, murió en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero de 2024, mientras cumplía una condena de 19 años que creía que tenía motivaciones políticas.

«Rusia veía a Navalny como una amenaza», declaró la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper. «Al usar este veneno, el Estado ruso demostró las despreciables herramientas que tiene a su disposición y el miedo abrumador que le tiene a la oposición política».

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, escribió en X que el envenenamiento de Navalny demuestra “que Vladimir Putin está dispuesto a utilizar armas biológicas contra su propio pueblo para permanecer en el poder”.

La viuda de Navalny dice que los resultados confirmaron sus acusaciones contra Putin

La evaluación de las naciones europeas se produjo mientras la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, asistía a la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania, y justo antes del segundo aniversario de la muerte de Navalny.

El año pasado, declaró que dos laboratorios independientes descubrieron que su esposo fue envenenado poco antes de morir. Ha culpado repetidamente a Putin de la muerte de su esposo. Las autoridades rusas han negado rotundamente la acusación.

Navalnaya dijo el sábado que había estado “segura desde el primer día” de que su marido había sido envenenado, “pero ahora hay pruebas”.

“Putin mató a Alexei con un arma química”, escribió. Dijo que Putin era “un asesino” que “debe rendir cuentas”.

Las autoridades rusas informaron que el político se enfermó después de una caminata y murió por causas naturales.

El Reino Unido ha acusado a Rusia de ataques anteriores

La epibatidina se encuentra de forma natural en las ranas dardo silvestres y también puede fabricarse en un laboratorio, como sospechan científicos europeos con la sustancia utilizada contra Navalny. Actúa en el organismo de forma similar a los agentes nerviosos, causando dificultad para respirar, convulsiones, ataques epilépticos, disminución de la frecuencia cardíaca y, finalmente, la muerte.

Navalny fue objeto de un envenenamiento previo en 2020, con un agente nervioso, en un ataque que atribuyó al Kremlin, que siempre negó su implicación. Su familia y aliados lucharon para que lo trasladaran a Alemania para recibir tratamiento y recuperarse. Cinco meses después, regresó a Rusia, donde fue arrestado de inmediato y encarcelado durante los últimos tres años de su vida.

El Reino Unido ha acusado a Rusia de incumplir reiteradamente las prohibiciones internacionales sobre armas químicas y biológicas. Acusa al Kremlin de perpetrar en 2018 un atentado en la ciudad inglesa de Salisbury contra un exoficial de inteligencia ruso, Sergei Skripal, con el agente nervioso Novichok . Skripal y su hija enfermaron gravemente, y una mujer británica, Dawn Sturgess, falleció tras encontrar una botella desechada con restos del agente nervioso.

Una investigación británica concluyó que el ataque “debe haber sido autorizado al más alto nivel, por el presidente Putin”.

El Kremlin ha negado su implicación. Rusia también negó haber envenenado a Alexander Litvinenko , un exagente ruso convertido en crítico del Kremlin, quien falleció en Londres en 2006 tras ingerir el isótopo radiactivo polonio-210. Una investigación británica concluyó que dos agentes rusos mataron a Litvinenko, y que Putin probablemente había aprobado la operación.