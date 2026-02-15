Países latinoamericanos lanzan Latam-GPT, una inteligencia artificial similar a Chat GPT

Aunque su nombre nos remite a un chat interactivo, LATAM GPT es una gran base de datos que fue entrenada con información de América Latina y que permitirá el desarrollo de aplicaciones tecnológicas.

La iniciativa ha sido impulsada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), una corporación privada con financiamiento público. Además, ha contado con el apoyo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina.

RFI ha podido entrevistar al Ministro de Ciencia y Tecnología de Chile, Aldo Valle Acevedo, explicó por qué es necesario este modelo de inteligencia artificial en la región.

"Era necesario por razón de una soberanía tecnológica para nuestros países, para nuestra cultura, para nuestra identidad, para nuestras lenguas, porque en este caso hablamos también del portugués, sabemos que las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, representan también una amenaza si no incorporamos nuestro propio lenguaje, la cultura, el pasado de nuestros países, pero si no hacemos el esfuerzo nosotros por razón de una soberanía tecnológica, lo que está en riesgo es mucho más. Por efecto de las tecnologías, se va produciendo una cierta enajenación, que es la pérdida finalmente de la propia cultura y de la propia identidad, y por eso empleo la palabra enajenación. Entonces se trata de un proyecto articulador de capacidades, porque solos no lo podemos hacer", ha afirmado Valle Acevedo al micrófono de nuestro compañero Carlos Pizarro.

A LATAM GPT están actualmente vinculados 16 países, entre ellos Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina.

"No es para la competencia entre los países, es para la cooperación" ha sentenciado el ministro Valle Acevedo en RFI añadiendo que, aparte de los siete países adheridos al proyecto, "otros han firmado memorándum, porque también es necesario aclarar aquí, la verdad es que ya están trabajando instituciones de 16 países. No tiene un costo comercial, no llegamos todavía al nivel de la aplicación a la que puede acceder cualquier persona, pero en esta primera etapa, digamos, está disponible para las instituciones, para el Estado, En el estado vemos una gran oportunidad para mejorar las capacidades de respuesta del estado en todas sus prestaciones y esto bien tiene una urgencia, atendido a la velocidad con que esta tecnología se expande e inunda nuestro planeta".

Latam GPT es un bien público con la participación de sectores gubernamentales y privados, entre ellos el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y también Amazon Web Service, que contribuye con infraestructu