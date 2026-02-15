Dos grupos artísticos de metal son acusados por las autoridades en Turquía de promover el satanismo

Las autoridades turcas han creído ver al demonio subido al escenario. Al mismo tiempo que se cancelaban sus entradas para el concierto, los fans turcos de Slaughter to Prevail y Behemoth descubrieron que estas dos bandas eran "incompatibles con los valores sociales de su país".

Este es el motivo que ha dado la prefectura de Besiktas, un distrito de Estambul, para justificar la prohibición de "todo tipo de conciertos" en el escenario del Zorlu Center el martes 10 y el miércoles 11 de febrero, precisamente los dos días en los que estas bandas de metal tenían previsto actuar.

El comunicado oficial precisa que estos conciertos "provocaron una fuerte reacción por parte de numerosos segmentos de la sociedad", sin dar más detalles. En las redes sociales y en medios islamistas como el canal Akit TV, algunos comentaristas acusaron a ambos grupos de promover el satanismo y "robar la fe a los jóvenes".

El cantante Alex Terrible, del grupo ruso Slaughter to Prevail, reaccionó en la red social Instagram diciendo que "un grupo islámico ha ejercido una fuerte presión sobre el Gobierno, acusándonos de difundir propaganda satánica, lo cual es totalmente falso". Y añadió: "Somos invitados aquí, no sé qué hacer, es una situación muy triste.

Las autoridades turcas prohíben regularmente conciertos y festivales considerados "contrarios a los valores". "Nunca se ha autorizado en Estambul ninguna actividad que corrompa a la sociedad, y ninguna lo será en el futuro", comentó en las redes sociales el prefecto de Estambul.