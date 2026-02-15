Conductores son responsables de sus vehículos, incluso si usan tecnología asistida

El máximo tribunal de China determinó que las personas que utilizan tecnología de conducción asistida son las responsables de sus vehículos, lo que establece un precedente, ya que Pekín es considerado un referente en el mercado automovilístico.

En su dictamen, la corte se refirió a un caso en el que un hombre confió en la tecnología mientras conducía ebrio y se quedó dormido al volante.

Las empresas tecnológicas y los fabricantes de autos chinos han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de sistemas de conducción autónoma en una carrera por superarse unos a otros, así como a sus rivales de Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, Pekín ha tomado medidas para endurecer las normas de seguridad tras una serie de accidentes de gran repercusión ocurridos los últimos años.

Los conductores siguen siendo responsables de garantizar la seguridad vial después de activar las funciones de conducción asistida, determinó el Tribunal Popular Supremo chino en un "caso orientativo" emitido el viernes.

"El sistema de conducción asistida a bordo no puede sustituir al conductor como sujeto principal de la conducción", zanjó la corte en su decisión.

El conductor "sigue siendo quien realmente realiza las tareas de conducción y asume la responsabilidad de garantizar la seguridad vial", añadió.

Aunque la mayoría de los sistemas de este tipo en China especifican que el conductor tiene el control último del automóvil, la sentencia del tribunal lo convierte ahora en una norma legal nacional.

Las cortes inferiores deberán tomar como referencia esta sentencia a la hora de decidir sobre casos similares.