El carnaval de Río debuta con carroza del presidente Lula, quien busca la reelección en octubre

El Carnaval de Río de Janeiro en Brasil arranca este viernes con polémica. Una de las escuelas de samba que desfilan en el Sambódromo decidió hacer un homenaje al presidente Lula da Silva. Las carrozas, disfraces, la canción… todo estará dedicado a exaltar su biografía.

Un partido de la oposición, el partido Novo, recurrió a la Justicia alegando que podría tratarse de un delito electoral por campaña anticipada. Recordemos que Brasil celebra elecciones presidenciales en octubre y Lula parte como favorito en las encuestas.

El partido alegaba que las escuelas de samba reciben ayudas de dinero público, por lo que habría conflicto de interés y Lula se estaría beneficiando de toda la exposición mediática que tendrá el desfile.

"No es propaganda, es un homenaje. Mucha gente de nuestra escuela logró formarse gracias a las políticas públicas del presidente", declaró Hamilton Junior, uno de los directores de Académicos.

Durante el ensayo abierto al público, una gran pantalla sobre un camión mostró imágenes montadas del expresidente Jair Bolsonaro con uniforme de presidiario o con las manos manchadas de sangre.

De momento, la Justicia Electoral ha desestimado el recurso y ha dicho que habrá que esperar a ver qué ocurrirá durante el desfile, el domingo por la noche.

Lo que sí se sabe es que Lula estará presente en un palco en la grada del Sambódromo y que su esposa, la primera dama Janja da Silva, desfilará entre los miles de integrantes.

Más allá de la intriga por el desfile dedicado a Lula el Carnaval de Río arranca este viernes con altas temperaturas y la ceremonia de entrega de las llaves a la ciudad al rey Momo.

A partir de ahí, cinco noches de desfiles en el Sambódromo, más de 500 comparsas callejeras en las calles y unos siete millones de personas tomando la ciudad, según estimaciones de la alcaldía.