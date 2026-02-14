Jefes de Estado asistirán a cumbre sobre IA en India

Al menos 17 jefes de Estado, entre ellos de Francia, Brasil, Países Bajos y España, estarán en Nueva Delhi para asistir a la cumbre internacional sobre Inteligencia (IA) que se inaugurará el 19 de febrero, anunció el viernes el Ministerio de Exteriores

La cumbre, que abordará temas como la protección de la infancia y el desarrollo sostenible, también contará con la presencia de dirigentes de grandes empresas tecnológicas como Sundar Pichai (Google), Sam Altman (OpenAI) y Jensen Huang (Nvidia).

La cumbre "reunirá a líderes, responsables políticos, actores de la innovación y expertos de todo el mundo para estudiar las orientaciones futuras de la IA", indicó el ministerio.

El primer ministro Narendra Modi inaugurará el jueves 19 de febrero el encuentro, que se celebrará durante dos días.

Se trata de la cuarta cumbre mundial anual dedicada a los riesgos y las perspectivas de futuro de la inteligencia artificial.

Las ediciones anteriores se celebraron en París, Seúl y Bletchley, en Gran Bretaña.

Entre los demás participantes figuran los líderes de Bután, Croacia, Finlandia, Grecia, Mauricio, Serbia, Eslovaquia, Sri Lanka y Suiza.

Delegaciones ministeriales de al menos 45 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también participarán en la cumbre, añadió el ministerio.