Melitón Cordero, supervisor de la DEA en RD, habría aceptado miles de dólares por visas

Melitón Cordero, agente especial supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, fue arrestado el jueves en Washington D.C. y acusado este viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU., según el Departamento de Justicia.

De acuerdo a informes de la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, este hombre habría participado en un esquema de soborno y fraude de visas estadounidenses. La acusación establece que conspiró para cometer soborno y fraude de visas.

“El pueblo estadounidense le confió a este individuo el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación del Gobierno estadounidense en el extranjero como líder dentro de la DEA. Sin embargo, se le acusa de haber violado la ley, malversado esta confianza especial y socavado las prioridades migratorias del Presidente. Este comportamiento por parte de cualquier funcionario del gobierno es inaceptable y no será tolerado”, declaró Jeanine Pirro en un comunicado de prensa enviado a este diario.

Cordero, de 47 años, ha estado asignado durante seis años a la Embajada de EE. UU. en la República Dominicana.

Según los documentos de acusación, supuestamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener una visa de no inmigrante que les permitiría visitar los EE. UU. por un período temporal.

En un caso descrito en los documentos de acusación, Cordero se habría reunido con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero.

Durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, “agilizó al menos 119 solicitudes de visa”, al menos una de las cuales presuntamente fue fraudulenta, a menudo “asesorando a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses”.

“Las presuntas acciones no reflejan a los miles de profesionales de la DEA que sirven honorablemente a diario desmantelando organizaciones criminales transnacionales y protegiendo a las comunidades nacionales e internacionales. Mantenemos firmes nuestro compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el estado de derecho”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole, en un comunicado esta mañana, publicado en el portal Web de la institución.

El documento establece que este caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas (DEA).

La Fiscalía del Distrito de Columbia está a cargo del caso.

La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana anunció la tarde del jueves el cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que se encuentra en Santo Domingo.

Aunque en ese momento no daba detalles de los motivos, la agencia The Associated Press informó que su arresto se debía a una investigación sobre el abuso de un programa estadounidense de visas para informantes confidenciales.