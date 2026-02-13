Muere el historiador y disidente Roy Medvédev, biógrafo de Putin y Yeltsin

El historiador y disidente soviético Roy Medvédev, conocido por sus libros y biografías sobre políticos y líderes rusos, falleció este viernes a los 100 años de edad.

"Roy Medvédev falleció hoy por la mañana", dijo a la agencia TASS la nuera del historiador.

Agregó que Medvédev, que nació en 1925 en el seno de una familia de militares cuyo padre murió en el Gulag en 1941, falleció en su domicilio en la capital rusa, presuntamente por insuficiencia cardíaca.

Medvédev fue filósofo de formación y pedagogo de profesión, pero saltó a la fama como historiador, ya que escribió más de 40 libros, varios de ellos sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, al que alabó por su gestión.

También escribió biografías sobre el primer presidente democráticamente elegido de Rusia, Boris Yeltsin, y líderes soviéticos como Stalin, Jruschov, Brézhnev o Andrópov, lo que le valió un premio del Servicio Federal de Seguridad.

Sus trabajos, entre los que figuran también libros sobre los escritores Shólojov y Solzhenitsin, fueron traducidos a 14 idiomas y publicados en 20 países.

En 1970 publicó junto con el académico Andréi Sájarov, Nobel de la Paz, y el físico Valentín Turchín una carta abierta sobre la necesidad de la democratización de la Unión Soviética.

Con todo, él era un firme creyente en la reforma del sistema soviético desde dentro y no a través de una injerencia externa.

El hermano gemelo de Roy, Zhores, también criticó el sistema soviético, fue internado en un psiquiátrico, se exilió y falleció en Londres en 2018.

Pese a su pasado como disidente, no se sumó al partido reformista de Yeltsin e intentó, en vano, dedicarse a la política al frente del Partido Socialista de los Trabajadores de Rusia.