El Vaticano ordena a tradicionalistas desistir de nombrar obispos

El Vaticano conminó el jueves a representantes de una comunidad católica tradicionalista a que se abstenga de ordenar por su cuenta nuevos obispos, bajo amenaza de considerarlos como cismáticos.

El 2 de febrero, la Fraternidad de San Pío X, con sede en Suiza, anunció su intención de proceder a consagraciones episcopales el 1 de julio, justificando que había solicitado una audiencia con el papa en agosto y que recientemente había recibido una respuesta que consideraba insatisfactoria.

El jueves, representantes de la Fraternidad se reunieron con el cardenal Víctor Manuel Fernández, Prefecto del b y guardián del dogma católico, y ambas partes examinaron una serie de documentos, según un comunicado emitido por el Dicasterio tras la reunión.

El cardenal argentino recordó que "la ordenación de obispos sin el mandato del Santo Padre", el papa León XIV, "implicaría una ruptura decisiva en la comunidad eclesial (cisma) con graves consecuencias para la fraternidad en su conjunto".

"La posibilidad de continuar el diálogo iniciado hoy presupone que la Fraternidad suspenda su decisión sobre las ordenaciones episcopales anunciadas", añadió el comunicado.

El Superior de la Fraternidad, padre Davide Pagliarani, indicó que presentará la propuesta al consejo y dará su respuesta al dicasterio, añadió el Vaticano.

Fundada en 1970 en Écône (Suiza) por el obispo francés Marcel Lefebvre, la Fraternidad San Pío X defiende la Misa Tridentina, celebrada en latín por un sacerdote de espaldas a la congregación.

Un rito dejado de lado tras el Concilio Vaticano II (1962-1965), que estableció como norma celebrar las misas en la lengua vernácula y con el sacerdote de cara a la feligresía.