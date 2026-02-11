Rusia tomará medidas de tipo "militar" si se militariza Groenlandia

Rusia avisó este miércoles de que replicará con medidas de tipo militar si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia.

Varios países europeos han enviado pequeños contingentes de tropas a Groenlandia en las últimas semanas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que desea anexionarse la isla ártica.

"Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares", dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en un discurso al Parlamento ruso.

Groenlandia, con unos 57.000 habitantes, es un territorio autónomo de Dinamarca desde hace décadas.

El mes pasado, Trump dio marcha atrás en sus amenazas de apoderarse de Groenlandia tras afirmar que había alcanzado un "acuerdo marco" con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia estadounidense.

Antes había advertido que, si Estados Unidos no tomaba el control de Groenlandia, podrían hacerlo Rusia o China.

"Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver esto entre ellos", afirmó Lavrov.

Acusó a Dinamarca de tratar a los groenlandeses como "ciudadanos de segunda clase".

Groenlandia ha señalado que la soberanía y la integridad territorial son una "línea roja" en cualquier conversación con Washington.