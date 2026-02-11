La organización mundial de comercio necesita una reforma urgente, advierte su directora

La Organización Mundial del Comercio (OMC) necesita urgentemente reformarse, advirtió este miércoles su directora general, Ngozi Okonjo Iweala, quien estima que "el statu quo no es una opción".

"Nos reunimos hoy en un punto de inflexión decisivo, no solo para la OMC, sino para el sistema multilateral", declaró en rueda de prensa en la sede de la organización en Ginebra.

"Debemos cambiar para estar en sintonía con nuestro tiempo. El mundo evoluciona tan rápido… si se observa la velocidad a la que avanza la tecnología", continuó, aludiendo a la inteligencia artificial y a las tecnologías cuánticas.

"Si la organización no se adapta, entonces se verá sobrepasada", predijo.

La reforma de la OMC se debatirá una vez más durante la próxima conferencia ministerial de la organización, del 26 al 29 de marzo en Yaundé, Camerún.

El tema, que se viene discutiendo desde hace muchos años, se volvió más urgente con la parálisis del órgano de apelación del mecanismo de solución de diferencias desde 2019, como consecuencia del bloqueo de Estados Unidos al nombramiento de jueces.

Pero las discusiones se intensificaron en los últimos meses en un contexto de tensiones comerciales desde el regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca.

La OMC "aporta estabilidad y previsibilidad", argumentó la directora de la organización. "A pesar de todos los golpes, sigue siendo el pilar de gran parte del comercio mundial", reiteró.

Y advirtió: "Si no tenemos este sistema, será el caos".

"Eso significa que una empresa enviará mercancías a algún lugar sin saber cómo serán evaluadas a su llegada a la aduana. Tampoco sabría cómo se valorarán sus bienes antes de la aplicación de los aranceles. No sabría si va a ganar dinero o no", explicó.

"Se enfrentará, cuando sus mercancías lleguen, a normas de las que no sabía nada", recalcó.