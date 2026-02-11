Liberan a detenido por el secuestro de la madre de una presentadora de TV en EEUU

Autoridades de Estados Unidos liberaron a un detenido por el secuestro de la madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie de NBC News, informaron el miércoles medios estadounidenses, cuando se intensifica la búsqueda después de que el FBI publicara imágenes del sospechoso.

Se cree que Nancy Guthrie, de 84 años, fue secuestrada de su domicilio en Tucson, Arizona (suroeste) la noche del 31 de enero o en la madrugada del 1 de febrero.

El FBI publicó imágenes captadas por la cámara de seguridad de la puerta principal de la residencia de Guthrie en la que se ve a un enmascarado acercarse a la casa la noche de la desaparición.

Con base en fuentes policiales no identificadas, medios estadounidenses informaron que una persona detenida para ser interrogada en relación con el rapto fue liberada poco después.

El caso suscita una enorme cobertura mediática. Decenas de periodistas y equipos de televisión se han congregado en la tranquila zona residencial de la víctima.

Su hija Savannah es una de las presentadoras del popular programa matutino "Today" en NBC News, lanzado en 1952, uno de los más antiguos que aún se emiten.

Individuo armado

El FBI difundió el martes imágenes de un individuo enmascarado y "armado", que parece manipular la cámara de la puerta de entrada del domicilio de la madre de la comunicadora durante varios segundos antes de alejarse para arrancar plantas, que usa para cubrir la cámara.

El sospechoso lleva pasamontañas, una chaqueta con cremallera, guantes y una mochila.

"Desde esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición", afirmó Kash Patel, director del FBI.

El FBI también indicó que la familia de Nancy Guthrie había recibido una carta de rescate en la que se exigía el pago de una suma de dinero.

Las autoridades habían informado la semana pasada que la cámara del timbre situada en el exterior del domicilio de Nancy Guthrie había sido desconectada a la 01H47 del domingo 1 de febrero.

El software detectó la presencia de una persona menos de media hora después, a las 02H12, pero no había ningún video disponible, precisaron.

Savannah Guthrie explicó el lunes en Instagram que pensaba que su madre "seguía viva", pero que su familia había alcanzado "el momento de la desesperación".

Sus allegados temen por su vida si no toma el tratamiento prescrito para sus problemas cardíacos.