El euro cae con fuerza tras las cifras de fuerte creación de empleo en EEUU

El euro bajó hoy con fuerza, por debajo de 1,1850 dólares, tras la publicación de las cifras de fuerte creación de empleo en EEUU, que reducen la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés a corto plazo.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1862 dólares, frente a los 1,1900 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1900 dólares.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en EEUU en 130.000 en enero, casi el doble de lo que se preveía (70.000 esperadas).

Además, la tasa de desempleo bajó en enero al 4,3 %, desde el 4,4 % en diciembre, y el crecimiento salarial fue mayor de lo previsto.

Estas cifras llevaron al euro en algunos momentos por debajo de 1,1850 dólares, pero después recuperó posiciones.

Algunos miembros del BCE podrían señalar el riesgo de un recorte de los tipos de interés si el euro supera los 1,20 dólares, consideró el analista de ING, Francesco Pesole.

No obstante, el euro debería llegar a los 1,25 dólares para que el BCE baje sus pronósticos de inflación y reduzca los tipos de interés, según Pesole.

El economista jefe para Europa de Societe Generale, Michel Martínez, pronostica que el BCE subirá sus tipos de interés a finales de este año y concluirá la subida a finales de 2027 en el 2,50 %.

Los tipos de interés del BCE están ahora en el 2 % y los de la Fed en un rango entre el 3,50 y el 3,75 %.

La Fed podría recortar los tipos de interés una o dos veces este año, pero también es posible que no lo haga, según Martínez.

El diferencial de los tipos de interés entre EEUU y la zona del euro hace más atractivas las inversiones denominadas en dólares y por ello sube su cotización.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1837 y 1,1926 dólares.