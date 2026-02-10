ONU urge a una desescalada en el norte de Etiopía por temor a una mayor crisis humanitaria

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, urgió este martes a una desescalada de los enfrentamientos en la región del Tigré, en el norte de Etiopía, por temor a una crisis humanitaria aún mayor.

"La situación sigue siendo altamente inestable y tememos que se deteriore, empeorando la ya precaria situación humanitaria y de derechos humanos", destacó Türk en un comunicado.

La intensificación de los enfrentamientos entre el ejército etíope y las Fuerzas de Seguridad del Tigré (TSF) desde este 26 de enero se produce en una región que todavía arrastra una crisis con más de un millón de desplazados por el conflicto que asoló la zona entre 2020 y 2022.

La oficina que dirige Türk advirtió que tanto el ejército como las fuerzas locales están usando drones y artillería en sus ataques y además están llevando a cabo detenciones a civiles por "afiliaciones percibidas al bando contrario".

"Por experiencias pasadas, sabemos que estas detenciones a menudo conllevan maltrato en las instalaciones de detención donde las condiciones son muy difíciles", puntualizó este martes en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

También expresaron preocupación por las recientes tensiones del país con la vecina Eritrea.

En ese sentido, Shamdasani advirtió de la presencia de tropas eritreas en Etiopía, según informes del Gobierno etíope, aunque aclaró que, por el momento, la oficina de Naciones Unidas no ha podido verificar esta información.

"Llamamos a todas las partes a comprometerse nuevamente con el acuerdo de Pretoria firmado en 2022 para el cese de las hostilidades", subrayó la portavoz.