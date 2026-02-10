España urge medidas irreversibles para "única solución" de dos Estados: Palestina e Israel

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, urgió este martes a adoptar medidas "irreversibles" para avanzar en la "única solución posible para la paz", la fórmula de los dos Estados, al recibir la Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina.

En un acto celebrado en la Casa Árabe de Madrid y de la mano del embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, Albares recibió una condecoración que no sólo reconoce, dijo, su compromiso personal con Palestina, sino el de la mayoría de la sociedad española con la causa "justa" de la paz, con la seguridad "como derecho esencial" y con la idea de humanidad, "hoy cuestionada".

España, aseguró Albares, siempre va a estar al lado del pueblo palestino, de su dignidad y su derecho a vivir en paz y seguridad, "exactamente el mismo derecho que tienen el resto de los países de la región (de Oriente Medio) y cualquier ser humano".

"Este ciclo infernal de violencia tiene que cesar definitivamente", subrayó el ministro español, en alusión al conflicto con Israel.

Insistió Albares en que, si bien se han dado pasos en la dirección correcta, en alusión al plan de paz para Gaza de EE.UU., aún se está muy lejos de lo que necesita Palestina porque siguen los bombardeos en la Franja de Gaza y no entra la ayuda humanitaria necesaria.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, los palestinos muertos en la Franja de Gaza por los ataques del Ejército de Israel superan ya los 72.000 desde octubre de 2023, cuando el brazo armado del movimiento islamista Hamás asesinó a 1.200 personas y secuestró a 250 en territorio israelí.

Albares añadió que, en materia de seguridad, se requiere de garantías para hacer posible "la estabilización" de la región al apuntar que España sigue comprometida con todas las propuestas que se están haciendo en este sentido, incluido un posible despliegue de una fuerza internacional, que debe contar con la participación palestina, según apuntó.

A su vez, el embajador elogió las "voces valientes y valiosas" que, como la de España, se alzan contra esta nueva doctrina internacional basada "en el odio y la deshumanización".

España, subrayó, ha demostrado "una congruencia" con principios y valores que muchos han abandonado "y una gran capacidad de gestión, iniciativa y liderazgo".

"Pueden sentirse muy orgullosos de estar del lado correcto de la historia", dijo el diplomático para referirse, entre otras cosas, a que España reconociera el Estado palestino el 28 de mayo de 2024.

Entre los asistentes se encontraba el español Josep Borrell, que recibió esta misma condecoración durante su etapa como jefe de la diplomacia de la Unión Europea.