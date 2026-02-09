Takaichi va rumbo a una victoria aplastante

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se encamina este lunes a un aplastante triunfo electoral que le permitiría avanzar en su agenda ultraconservadora: la coalición gobernante obtuvo, según proyecciones de los medios, una mayoría de dos tercios en la poderosa Cámara Baja.

Si los resultados oficiales lo confirman, la primera mujer en gobernar Japón, que cuenta con el declarado apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, logrará un sólido mandato para dejar su sello en el país de 123 millones de habitantes durante los próximos cuatro años.

Los medios locales proyectaban el domingo por la noche que la coalición del Partido Liberal Democrático (PLD) consechó alrededor de 300 de los 465 escaños en disputa en las elecciones legislativas anticipadas, que Takaichi convocó el mes pasado aprovechando su popularidad tras convertirse en primera ministra en octubre.

Sería el mejor desempeño del PLD desde 2017 cuando esta formación, que domina la política japonesa desde hace décadas, estuvo dirigida por el mentor de Takaichi, Shinzo Abe, asesinado en 2022.

Los resultados oficiales se conocerán este lunes después de una jornada electoral marcada por una inusual nevada, en la capital Tokio y otras regiones.

La Bolsa de Tokio se disparó más de un 5% en la apertura del lunes tras la proyectada victoria de Takaichi, que abre la puerta a medidas de estímulo fiscal más contundentes y a una fuerte rebaja de impuestos.

Takaichi, de 64 años, prometió el domingo por la noche llevar a cabo una política fiscal "responsable" y "construir una economía fuerte y resiliente".

- Trump le desea "gran éxito" -

Takaichi forma parte del ala ultraconservadora del PLD y es admiradora de Margaret Thatcher. Partidaria de la línea dura en temas de inmigración, recibió un espaldarazo de Trump, que el domingo celebró su "arrolladora victoria".

"Fue un honor para mí apoyarla a usted y a su coalición. Le deseo un gran éxito en la implementación de su programa conservador, centrado en la paz a través de la fuerza", escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

Dos días antes de las elecciones, Trump dijo que Takaichi hbía demostrado ser una líder "sólida" y "sabia". Takaichi agradeció el domingo a Trump esas "cálidas palabras" y afirmó que espera con ansias visitar la Casa Blanca.

Takaichi anunció el 19 de enero la disolución de la Cámara Baja del Parlamento, lo que desencadenó una campaña relámpago de 16 días.

Takaichi asumió el cargo en octubre tras la dimisión de su predecesor y desde entonces logró atraer a nuevos votantes, incluidos los jóvenes.

- Mejorar la economía -

Sin embargo, tiene pendiente mejorar el desempeño económico de la segunda economía de Asia, un factor que provocó la salida de sus dos predecesores.

"Con la subida de los precios, lo que más me importa es qué políticas adoptarán para hacer frente a la inflación", declaró a AFP Chika Sakamoto, una votante de 50 años.

Tras un paquete de estímulo de 135.000 millones de dólares para paliar los efectos de la inflación, la principal causa del descontento de los votantes, Takaichi prometió durante la campaña suspender el impuesto al consumo en los alimentos.

La deuda de Japón duplica el tamaño de su economía y, en las últimas semanas, el interés de los bonos a largo plazo alcanzó máximos históricos.

En política exterior, Takaichi es considerada un "halcón" frente a China. Cuando llevaba solo dos semanas en el cargo sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza.

China considera la isla de régimen democrático como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla.

La reacción de Pekín a sus declaraciones fue convocar al embajador de Tokio y advertir a sus ciudadanos que no visiten Japón. También realizó maniobras aéreas conjuntas con Rusia.

Margarita Estevez-Abe, académica asociada experta en ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos, destacó que el episodio con China apuntaló la popularidad de Takaichi.