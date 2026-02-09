Los supervivientes de un naufragio con 15 muertos acusan a los guardacostas de embestirlos

Varios de los 24 supervivientes de un reciente naufragio con 15 muertos en el Egeo afirman que el accidente se produjo cuando una patrulla de la Guardia Costera griega embistió contra la lancha en la que viajaban y luego le pasó por encima, lo que contradice la versión oficial sostenida por las autoridades helenas.

Según informó este lunes el diario Efsyn, esas acusaciones fueron hechas por inmigrantes supervivientes ante un tribunal en el marco de una investigación abierta sobre las causas del siniestro ocurrido el pasado día 3 frente a Quíos, isla griega situada a un par de kilómetros de las costas turcas.

"Todos los testigos interrogados por la jueza afirmaron que la Guardia Costera es responsable de la colisión", señaló frente al tribunal de Quíos Alexis Georgoulis, uno de los dos abogados defensores de un hombre marroquí que sobrevivió y que ha sido imputado y puesto en prisión provisional por supuesto tráfico de personas y provocación de un naufragio.

"Todos afirman que no hubo ninguna señal ni advertencia" por parte de la patrullera, recalcó por su parte Dimitris Julis, segundo abogado defensor.

"Lo único que hubo fue una colisión cuando la patrullera los embistió", añadió el letrado, citado por Efsyn.

Todos los testigos declararon que la lancha hinchable en la que viajaban no hizo ninguna maniobra brusca. De hecho, "dijeron que iban en línea recta sin girar ni por un segundo", añadió.

Estos testimonios contradicen la versión que pocas horas después del letal naufragio relató la Guardia Costera en un comunicado en el que afirma que la lancha "no obedeció las señales luminosas y acústicas (del patrullero) e invirtió el rumbo, tras lo cual la embarcación colisionó con la de los guardacostas por estribor".

Al menos 15 personas murieron en el siniestro, entre ellas un niño de 12 años y cuatro mujeres, mientras que otras 24, en su mayoría procedentes de Afganistán, resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

De ellas, ocho seguían internadas en el hospital de Quíos, de los que dos están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), dijo a EFE una portavoz de los guardacostas.

Además, seis menores de edad con lesiones o fracturas en extremidades superiores o la columna vertebral fueron trasladados el pasado fin de semana por aire al Hospital Infantil de Atenas, acompañados por otros tres supervivientes, padres de algunos de los niños, según la misma fuente.

Mientras, el marroquí de 31 años acusado de ser el traficante y conductor de la lancha ha rechazado ante la jueza los cargos que se le imputan y se ha declarado inocente.

"Él mismo manifiesta que fue también transportado y no acepta que él condujera la embarcación", enfatizó Georgoulis, quien indicó que la magistrada ha recibido al menos seis declaraciones por parte de varios supervivientes que son negativas respecto a la identificación del imputado como el traficante o conductor.

Otra cuestión que ha levantado dudas sobre la versión oficial es que la única cámara a bordo de la patrullera estaba presuntamente apagada y no pudo registrar el incidente.

El capitán de la patrullera declaró ante la jueza que dicha cámara es térmica y se usa solo para detectar objetivos a larga distancia, por lo que no está equipada con tarjeta de grabación.