A partir de mayo Perú aumentará el precio de entradas a Machu Picchu hasta 40 euros para turistas

El Gobierno de Perú subirá el coste de las entradas para visitar el la ciudadela inca de Machu Picchu a partir del 1 de mayo con el objetivo de destinar más recursos al mantenimiento de la naturaleza de esta zona.

En concreto, el coste de un boleto será de 163 soles peruanos para turistas extranjeros (40 euros), once soles más, mientras que para los turistas nacionales aumentará cinco soles hasta los 69 soles (17 euros).

Durante la entrega del reconocimiento al parque arqueológico de Sacsayhuamán, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, justificó el incremento a "una necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque" y afirmó que esta decisión se tomó tras una evaluación técnica por parte de distintos ministerios.

"Hay que tener en consideración que fue aprobado por la Unidad de Gestión de Machu Picchu en 2022 y por diversos motivos se estuvo postergando", explicó en el evento, en declaraciones recogidas por la agencia local 'Andina'.

Respecto a los turistas que ya adquirieron su entrada para junio y julio, meses de la temporada alta en este país, la titular de Comercio Exterior y Turismo aseguró que aún deben meditar qué hacer: "Vamos a ver qué es lo que pasa, si es que se mantiene o se tendría que aplicar el ajuste".

La ministra también explicó que se evalúa "caso por caso, en función de las necesidades" de cada una de las atracciones turísticas del país, por lo que el Gobierno peruano todavía no ha tomado una decisión sobre un posible encarecimiento de la entrada para otros puntos turísticos del país.