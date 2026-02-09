¿Por qué mujeres prefieren Galentines en lugar de San Valentín, y cómo podrían celebrarlo?

Christie O'Sullivan, de Trinity, Florida, ha pasado 21 días de San Valentín con su marido, pero su celebración favorita fue la que pasó con una amiga antes de casarse.

Se tomaron el día libre en el trabajo, recibieron masajes y salieron a tomar cócteles y a disfrutar de una cena elegante.

“Para mí, fue un 10 sobre 10. Todo ese día fue intencional”, dijo O'Sullivan. Lo recuerda como una experiencia empoderante, “en un día que suele estar lleno de presión por tener una relación, o de tristeza por no tenerla en ese momento”.

El Día de Galentine se convirtió en un fenómeno de la cultura pop con un episodio de 2010 de la comedia televisiva "Parks and Recreation" que celebraba la amistad femenina en torno al Día de San Valentín. El personaje de Amy Poehler, Leslie Knope, reunió a sus amigas el 13 de febrero.

"¿Qué es el Día de Galentine? ¡Ay, es el mejor día del año!", dijo Knope.

Honrar la amistad femenina puede ocurrir cualquier día del año, por supuesto. Ya sea el 13 de febrero o cualquier otro día, aquí tienes algunas maneras de crear una experiencia divertida:

Haciendo de ello una fiesta

Chela Pappaccioli, de Franklin Lakes, Nueva Jersey, lleva tres años celebrando el Día de Galentine en su casa. Contrató a un barman y un DJ, y este año invitó a 45 de sus familiares y amigos. Hasta el momento, ha confirmado 34 invitados y está preparando bolsas de regalo para que sus invitados se las lleven a casa. No se permiten hombres, "a menos que el barman sea hombre".

El evento puede ser extravagante, pero Pappaccioli dice que vale la pena.

"Es un escape para simplemente estar con tus amigas, ser tontas, hacer algo divertido y simplemente concentrarse en las amistades que han creado y disfrutar de la compañía mutua", dice ella.

Aprendiendo a hacer algo nuevo

Liz Momblanco, de Berkley, Michigan, quien se describe a sí misma como una “aficionada en serie”, invita a sus amigos a tomar clases de decoración de galletas y pasteles, caligrafía y vidrieras.

“Disfruto aprender algo nuevo y tener una experiencia compartida”, dijo Momblanco, quien ha asistido a retiros de un día para mujeres que ofrecen actividades como arreglos florales, yoga o un baño frío.

Marney Wolf, quien dirige la empresa de retiros Luna Wolf, dice que brindar una oportunidad para el arte y la creatividad construye comunidad.

Te conecta, ya sea con algo muy pequeño o muy profundo. Ves a estas mujeres adultas convertirse en una reacción casi infantil, como: "¡Dios mío! ¡Bien hecho! ¡Tienes tanto talento!". Ese pequeño empujón es lo más fácil de lograr", dijo.

Llenando un vacío de San Valentín

Wolf se encarga de programar retiros con temática de Galentine cerca del Día de San Valentín porque algunas mujeres no tienen con quién pasar el 14 de febrero.

“Sé que puede ser un momento muy solitario para la gente y creo que algunos lo dan por sentado”, dice.

Pappaccioli dijo que un par de amigos divorciados vienen a su fiesta, y "incluso si estás casada puede ser deprimente porque tu marido puede no estar haciendo lo que quieres o tu novio puede no apoyarte de la manera que quieres", dice.

Es bueno saber que no necesitas eso. Todavía puedes celebrar la festividad, pero dale un giro y celebra las relaciones que deseas.

Creando diferentes tipos de vínculos

Las reuniones del Día de Galentine pueden forjar nuevas amistades. Y pasar tiempo de calidad con un amigo brinda la oportunidad de dejar el teléfono de lado, evitar distracciones y crear recuerdos.

O'Sullivan es una estratega de redes sociales para empresas, pero aprecia que el Día de San Valentín de su mejor amiga haya sido sin teléfonos celulares.

“Podríamos estar completamente presentes: sin fotos, sin mensajes, sin nada”, dice.

“Si bien eso significa que no hay un registro real de lo que ocurrió ese día, también significa que los detalles se convirtieron en un recuerdo central sin él”.

Algunos celebran el Día de San Valentín simplemente saliendo a tomar un café o a jugar a las cartas. Puedes ir con un grupo de amigas a ver una obra de teatro o un museo, o hacer senderismo o ir a una clase de ejercicio.

Otras ideas incluyen ir de compras a tiendas de segunda mano, bailar música country, patinar, karaoke, escribir un diario basura y hacerse la manicura y la pedicura.