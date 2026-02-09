Cómplice de Epstein comparecerá a puerta cerrada ante el Congreso por tráfico sexual de menores

Ghislaine Maxwell, cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, comparecerá este lunes a puerta cerrada ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, aunque se espera que invoque su derecho constitucional a no responder.

Maxwell, que está cumpliendo una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, comparecerá por videoconferencia desde la cárcel ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El comité, controlado por los republicanos, investiga las conexiones de Epstein con personalidades públicas y cómo se gestionó la información sobre sus delitos.

Desde la publicación el 30 de enero de nuevos archivos gubernamentales relacionados con Epstein, dirigentes políticos y empresariales de todo el mundo se han visto envueltos en escándalos o han dimitido por sus vínculos con el delincuente sexual, aunque no se esperan nuevas imputaciones.

Maxwell tiene previsto invocar su derecho constitucional a no autoincriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Sus abogados solicitaron al Congreso que le concediera inmunidad para testificar, pero los congresistas lo rechazaron. Sin esa protección, su equipo legal dijo que invocará su derecho a no incriminarse.

"Proceder en estas circunstancias no serviría para otra cosa que un puro espectáculo político", señalan sus abogados en una carta.

El financiero neoyorquino fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor. En 2019 fue hallado muerto en prisión, cuando esperaba ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.