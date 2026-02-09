Cascos y placas falsos atemorizan a la gente de Minneapolis

Durante días, Luis Ramírez tuvo una sensación de inquietud acerca de los hombres vestidos como trabajadores de servicios públicos que había visto afuera del restaurante mexicano de su familia en los suburbios de Minneapolis.

Notó que llevaban chalecos reflectantes y cascos blancos impecables, incluso cuando estaban estacionados en su vehículo. Su búsqueda de la compañía electricista con sede en Wisconsin, anunciada en las puertas del auto no arrojó resultados.

El martes, cuando el vehículo Nissan regresó al estacionamiento frente a su restaurante, Ramírez, de 31 años, grabó su confrontación con los dos hombres, quienes ocultaron sus rostros cuando se acercó y parecían llevar equipo táctico pesado debajo de sus chalecos amarillos.

“Esto es a lo que se destina nuestro dinero de los contribuyentes: alquilar estos vehículos con placas falsas para venir aquí y vigilar mi negocio”, grita Ramírez en el video.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no respondió a las consultas sobre si los hombres eran agentes federales de inmigración. Pero encuentros como el de Ramírez se han vuelto cada vez más comunes.

Mientras continúa la amplia campaña de redadas migratorias en Minnesota, observadores legales y funcionarios dicen que han recibido un número creciente de reportes de agentes federales haciéndose pasar por trabajadores de la construcción, conductores de reparto y, en algunos casos, activistas antiICE.

No todos esos incidentes han sido verificados, pero han aumentado los temores en un estado ya en tensión, sumando a las preocupaciones de los grupos legales sobre la dramática reconfiguración de las tácticas de aplicación de la ley de inmigración a nivel nacional por parte del gobierno de Trump.

“Si tienes a personas temiendo que el electricista fuera de su casa pueda ser ICE, estás invitando a la desconfianza pública y a la confusión a un nivel mucho más peligroso”, explicó Naureen Shah, directora de defensa de inmigración en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Esto es lo que haces si estás tratando de controlar a una población, no tratando de hacer una aplicación de la ley rutinaria y profesional”.

Un “grado más extremo” de engaño

En el pasado, las autoridades de inmigración a veces han utilizado disfraces y otros engaños para entrar en hogares sin una orden judicial.

Los abogados dijeron que las tácticas se volvieron más comunes durante el primer mandato del presidente Donald Trump, lo que provocó una demanda de la ACLU acusando a los agentes de inmigración de violar la Constitución de Estados Unidos al hacerse pasar por agentes locales durante redadas en hogares. Un acuerdo reciente restringió la práctica en Los Ángeles. Pero los engaños de ICE siguen siendo legales en otras partes del país.

Aun así, las operaciones encubiertas reportadas en Minnesota parecerían ser un “grado más extremo de lo que hemos visto en el pasado”, dijo Shah, en parte porque parecen estar ocurriendo a plena vista.

Donde las artimañas pasadas estaban dirigidas a engañar a los objetivos de inmigración, las tácticas actuales también pueden ser una respuesta a las extensas redes de observadores ciudadanos de Minnesota que han buscado llamar la atención sobre los agentes federales antes de que realicen arrestos.

En el Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, el centro de actividad de ICE de la ciudad, activistas dijeron a The Associated Press que habían visto a agentes saliendo en vehículos con animales de peluche en sus tableros o calcomanías de la bandera mexicana en sus parachoques. También se vieron frecuentemente camionetas con madera o herramientas en la parte trasera.

En las últimas semanas, los agentes federales han aparecido repetidamente en sitios de construcción vestidos como trabajadores, según José Alvillar, un organizador principal del grupo local de derechos de los inmigrantes, Unidos MN.

“Hemos visto un aumento en las tácticas de vaquero”, dijo, aunque señaló que las redadas no habían resultado en arrestos. “Los trabajadores de la construcción son buenos para identificar quién es un verdadero trabajador de la construcción y quién se está disfrazando como uno”.

Placas antiguas

Desde el inicio de la operación en Minnesota, funcionarios locales, incluido el gobernador demócrata Tim Walz, han dicho que se ha visto a agentes de ICE intercambiando placas de matrícula o usando falsas, una violación de la ley estatal.

Candice Metrailer, una comerciante de antigüedades en el sur de Minneapolis, cree que fue testigo de primera mano de uno de esos intentos.

El 13 de enero, recibió una llamada de un hombre que se identificó como coleccionista, preguntando si su tienda vendía placas de matrícula. Ella dijo que sí. Unos minutos después, dos hombres vestidos de civil entraron a la tienda y comenzaron a revisar su colección de placas vintage.

“Uno de ellos dice: ‘Oye, ¿tienes algunas recientes?’”, recordó Metrailer. “Inmediatamente, una alarma sonó en mi cabeza”.

Metrailer salió mientras los hombres seguían mirando. A unas puertas de la tienda, vio un Ford Explorer en marcha con ventanas polarizadas. Memorizó su placa de matrícula, luego rápidamente la ingresó en una base de datos colaborativa utilizada por activistas locales para rastrear vehículos vinculados a las redadas migratorias.

La base de datos muestra que un Ford idéntico con las mismas placas había sido fotografiado saliendo del edificio Whipple siete veces y reportado en la escena de un arresto de inmigración semanas antes.

Cuando uno de los hombres se acercó a la caja registradora sosteniendo una placa blanca de Minnesota, Metrailer dijo que le informó que la tienda tenía una nueva política contra la venta de esos artículos.

Metrailer dijo que había reportado el incidente al fiscal general de Minnesota. Un portavoz de DHS no respondió a una solicitud de comentarios.

Una respuesta a la obstrucción

Los partidarios de represión de la inmigración dicen que el ejército voluntario de activistas que rastrean a ICE en Minneapolis ha obligado a los agentes federales a adoptar nuevos métodos para evitar ser detectados.

“Por supuesto que los agentes están adaptando sus tácticas para estar un paso adelante”, dijo Scott Mechkowski, ex subdirector de operaciones y cumplimiento de ICE en la ciudad de Nueva York. “Nunca hemos visto este nivel de obstrucción e interferencia”.

En casi tres décadas en la aplicación de la ley migratoria, Mechkowski dijo que tampoco había visto a agentes de ICE disfrazándose como trabajadores uniformados durante detenciones.

A principios de este verano, un portavoz de Departamento de Seguridad Nacional confirmó que un hombre que vestía un chaleco reflectante de construcción era un agente de ICE realizando vigilancia. En Oregón, una compañía de gas natural publicó el mes pasado una guía sobre cómo los clientes podían identificar a sus empleados después de reportes de impostores federales.

En los días desde su encuentro, Ramírez, el trabajador del restaurante, dijo que ha estado en alerta máxima por agentes encubiertos. Recientemente detuvo a un cerrajero que temía podría ser un agente federal, antes de darse cuenta rápidamente de que era un residente local.

“Todo el mundo está en tensión por estos tipos, hombre”, dijo Ramírez. “Parece como si estuvieran en todas partes”.