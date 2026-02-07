Haití enfrenta posible vacío institucional

Haití afronta un momento clave a un día de que venza el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), una situación que podría derivar en un vacío institucional y agravar la crisis multidimensional que afecta al empobrecido país, donde el año pasado murieron casi 6,000 personas por la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Hasta ahora, los actores políticos no han logrado llegar a un acuerdo sobre la gobernanza en el país, lo que deja una incertidumbre total a medida que se acerca esta fecha, afirmó a EFE el economista Enomy Germain.

La semana pasada, el CPT informó del inicio de un proceso para cambiar al actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y sustituirlo por un primer ministro del Gobierno interino con un plazo máximo de 30 días, una propuesta rechazada por organismos internacionales y varios países, entre ellos Estados Unidos que, incluso informó de la revocación de visados a dos consejeros, así como a sus familiares, por su presunta implicación con "pandillas y otras organizaciones criminales" en el país caribeño.

Esta misma semana, la Embajada de Estados Unidos en Haití informó de la llegada a la capital haitiana de tres barcos de la Marina de Guerra estadounidense, como parte de la Operación Lanza del Sur y para garantizar un Haití "más seguro y próspero".

Violencia y deterioro económico del país

Más de 10,000 personas han sido asesinadas en Haití durante el mandato del CPT, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras que el porcentaje de la región metropolitana de Puerto Príncipe bajo el control de las bandas ha pasado del 80 % al 90 %, según cifras de la ONU, y nuevas zonas de ciudades de provincia están controladas por grupos armados.

Además, el Consejo no ha podido organizar elecciones en el país, ni tampoco ha logrado restablecer la seguridad pública, y el referéndum para la revisión de la Constitución del país ha quedado en el olvido. El restablecimiento del Estado de Derecho y la Justicia no han logrado materializarse.

La economía es cada vez peor en el país más deprimido de América, que acusa un deterioro en sus infraestructuras.

"El balance económico del CPT es vergonzoso, por no decir catastrófico", asegura a EFE el economista Germain, al analizar los "alarmantes" indicadores económicos y recordar que el Consejo asumió el poder con la misión de llevar a cabo la recuperación y la reactivación económica.

"Pero resulta que, 22 meses después, estamos en un nivel más bajo que el que teníamos antes", añade el economista.

A modo de ejemplo, cita que en 2024 el país experimentó un crecimiento negativo del 4,2 %. A esto le siguió un crecimiento negativo en 2025 del 2,7 %.

"Esto significa que, desde el punto de vista del crecimiento, el CPT ha sido un fracaso", sentencia el experto en economía.

Otro indicador del deterioro económico es el empleo en el sector textil, uno de los más importantes del sector formal. Cuando el Consejo asumió el poder, 32.084 personas trabajaban en este sector, pero en la actualidad, sólo unas 20.000 lo hacen.

inseguridad alimentaria

En cuanto a la inseguridad alimentaria, en abril de 2024, 4,5 millones de haitianos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria, lo que aumentó a 5.7 millones de personas en los últimos 22 meses.

"Además, el presupuesto de inversión nunca se ha gastado. En el último ejercicio, solo se gastó el 25 % del presupuesto de inversión. El CPT se irá sin dejarnos una orientación económica clara", continúa Germain.

Y recuerda que el primer problema del país es la inseguridad: "Por eso, precisamente, el CPT debería abordar esta cuestión. Por eso me gusta decir que el principal problema económico de Haití hoy en día es un problema de seguridad".

"La situación y el contexto son difíciles, pero se necesitan personas capaces de estar a la altura de los retos que se plantean. Los miembros del CPT solo han estado motivados por el dinero", afirma, abogando por la institucionalización del país y la regularización de la cuestión electoral para que cesen las transiciones en el país.