Retirarán a unos 700 agentes migratorios

El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles el retiro "inmediato" de 700 policías de migración (ICE) de Minesota, tras semanas de tensión en la capital estatal, Mineápolis, por la muerte de dos personas a manos de agentes federales.

Horas después del anuncio, el presidente estaodunidense aseguró el miércoles en una entrevista en la NBC lo que le ha enseñado los incidentes en Mineápolis: "Aprendí que quizá podríamos usar un toque un poco más suave. Pero hay que seguir siendo firmes".

El zar fronterizo, Tom Homan, anunció sin embargo que el despliegue contra la inmigración seguirá en marcha con unos 2,000 agentes que seguirán tras la reducción.

Homan dijo que la reducción de efectivos tendría lugar "de inmediato".

El alcalde de Mineápolis, Jacob Fry, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, ambos demócratas, calificaron el anuncio como "un paso adelante en la dirección correcta", pero instaron al gobierno federal a acabar pronto con su extensa operación de inmigración en el estado.

La operación "Metro Surge", como se denomina el operativo de la policía migratoria, debe acabar "inmediatamente", dijo el alcalde Fry en una publicación en X.

Walz adoptó un tono similar y pidió "una reducción mayor y más rápido" del número de agentes, así como investigaciones lideradas por el estado sobre los tiroteos mortales ocurridos en Mineápolis.

El presidente se quejó de las palabras de ambos: "Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido".

Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos de Trump en su segundo mandato.

- Menos agentes de ICE -

"Hemos logrado avances significativos", añadió Homan, que dio cifras de estos operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas.

Antes del inicio de estos operativos, solo había 150 oficiales de inmigración en el estado.

El zar fronterizo citó un aumento de la cooperación con las autoridades locales y aseguró que hay "menos" necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad, escenario de protestas por las redadas ordenadas por la Casa Blanca.

Ahora hay "más agentes que toman bajo custodia a extranjeros criminales directamente en las cárceles" en lugar de detenerlos, lo que requiere menos personal, agregó.

"El presidente Trump tiene toda la intención de realizar deportaciones masivas durante su administración, y las acciones de las agencias de inmigración continuarán todos los días en todo el país", afirmó Homan.

Homan también arremetió contra la "retórica extrema" hacia el personal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al recordar que "ya en marzo de este año dije que, si no se detenía la retórica de odio, temía que hubiera derramamiento de sangre, y lo ha habido".

- "Usar un toque más suave": Trump -

Agentes federales dispararon y mataron a la civil desarmada Renee Good, de 37 años, cuando trataba de alejarse en su vehículo de los oficiales de ICE el mes pasado, lo que desató protestas y críticas de grupos de derechos civiles y de funcionarios locales.

Otro residente de Mineápolis, el enfermero Alex Pretti, también de 37 años, fue reducido por los agentes federales que luego le dispararon y mataron en la calle dos semanas después del primer tiroteo.

Ambas víctimas mortales eran ciudadanos estadounidenses. Los asesinatos causaron el rechazo en el país y a nivel internacional por las versiones falsas del gobierno sobre lo ocurrido, y aumentaron la preocupación de la población por las operaciones federales de inmigración.

Trump retiró al oficial a cargo, el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, y lo reemplazó por Homan, quien prometió reducir los operativos.