Doce personas llegan a Egipto desde Gaza

Doce personas, heridos y sus acompañantes, llegaron a Egipto desde la Franja de Gaza el lunes, el primer día de la reapertura limitada de la circulación en el punto de paso de Rafah, informó el martes a la AFP una fuente en la frontera.

"Cinco heridos y siete acompañantes" cruzaron por el puesto fronterizo, declaró la fuente. Como máximo se permite el paso de Gaza a Egipto de 50 pacientes cada día, acompañados de dos personas cada uno, indicaron tres fuentes oficiales en la frontera egipcia.

tres ambulancias

El lunes, un funcionario egipcio del Ministerio de Sanidad confirmó a la AFP que tres ambulancias trasladaron a pacientes palestinos, que "fueron examinados de inmediato para determinar a qué hospital serían transferidos".

Las autoridades egipcias han movilizado 150 hospitales y 300 ambulancias, así como a 12,000 médicos y 30 equipos de emergencia para atender a los pacientes procedentes de Gaza, según AlQahera News, un medio estatal próximo a los servicios de inteligencia de Egipto.

Unos "20.000 pacientes, entre ellos 4.500 niños", tienen "necesidad urgente de atención médica", según Mohammed Abu Salmiya, director del principal hospital del territorio palestino, Al Shifa.

El paso de Rafah, cerrado desde mayo de 2024 por el ejército israelí, reabrió el lunes de forma muy limitada en ambos sentidos, con importantes restricciones impuestas por Israel, pero sin permitir la entrada de ayuda humanitaria internacional.