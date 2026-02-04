Ataque israelí deja 21 muertos en Gaza, incluyendo dos bebés, tras afirmar que Hamás violó la tregua

Ataques israelíes en Gaza cobraron la vida de al menos a 21 palestinos el miércoles, incluidos dos bebés, socavando aún más el frágil acuerdo de alto el fuego, informaron funcionarios hospitalarios.

Israel argumentó que su ofensiva fue en respuesta a un ataque miliciano contra soldados israelíes que hirió gravemente a uno.

Los mortíferos ataques israelíes han interrumpido repetidamente la tregua desde que entró en vigor el 10 de octubre, y el creciente número de víctimas palestinas ha hecho que muchos en Gaza sientan que la guerra no ha cesado.

Entre los palestinos muertos el miércoles se encontraban cinco niños, siete mujeres y un paramédico de guardia, según funcionarios del hospital.

"La guerra genocida contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza continúa", afirmó el médico Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, en una publicación en Facebook. "¿Dónde está el alto el fuego? ¿Dónde están los mediadores?".

Israel niega rotundamente las acusaciones de que está cometiendo genocidio en Gaza.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando miles de milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel tras un ataque sorpresa de cohetes, matando a 1,200 personas, la mayoría civiles, y secuestrando a 251.

Ataques letales pese al alto el fuego

El acuerdo intentó poner fin a la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás. Aunque los combates más intensos han disminuido, el alto el fuego se ha visto empañado por repetidos brotes de violencia.

Más de 556 palestinos murieron víctimas de fuego israelí desde la entrada en vigor de la tregua, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí.

El ejército de Israel reportó la muerte de cuatro soldados israelíes en el mismo periodo.

Desde el inicio de la tregua, el ejército de Israel ha defendido sus letales operaciones alegando que responde a los incumplimientos por parte de Hamás o a los ataques insurgentes contra sus soldados, pero docenas de civiles han muerto.

Ocho países árabes y musulmanes, entre los que se encontraban Egipto y Qatar —que han actuado como mediadores en el conflicto—, condenaron recientemente lo que calificaron como las "repetidas violaciones" de Israel al acuerdo.

Un oficial militar israelí, que habló bajo condición de anonimato cumpliendo con las normas del ejército, dijo a The Associated Press que los últimos ataques de Israel fueron en respuesta a disparos insurgentes que hirieron gravemente a un reservista el miércoles por la mañana.

Ataque a primera hora deja 11 muertos, dos de ellos niños

A primera hora del miércoles, las tropas israelíes dispararon contra un edificio en el barrio de Tuffah, en el norte de la Franja de Gaza, y mataron al menos a 11 personas, la mayoría de la misma familia, según el Hospital Shifa, que recibió los cadáveres.

Entre las víctimas estaban dos padres, su hija de 10 días, Wateen Khabbaz, su primo de cinco meses, Mira Khabbaz, y la abuela de los niños.

Los allegados se congregaron en el patio del Hospital Shifa el miércoles por la mañana para las oraciones fúnebres.

"¿Qué hizo este niño? ¿Por qué están matando a los niños?", se preguntó Mohammad Jaser, pariente de la familia asesinada en Tuffah.

"No entendemos por qué nos está pasando esto. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Esto no es vida", añadió.

Se vio a dos niños pequeños arrodillados junto al cuerpo de su padre, al tiempo que una mujer les decía que se despidieran de él. Una niña besó las mejillas de su padre.

Continúa la violencia en Gaza el miércoles por la tarde

Mientras, el fuego israelí continuó en todo el enclave.

Un ataque contra la tienda de campaña de una familia en la ciudad de Jan Yunis dejó tres muertos, entre ellos un niño de 12 años, explicó el Hospital Nasser, a donde fueron trasladados los cuerpos.

Otra operación contra una tienda de campaña en la zona de Muwasi, también en Jan Yunis, dejó al menos dos víctimas mortales y cinco con lesiones, explicó un hospital de campaña dirigido por la Media Luna Roja Palestina en la zona.

Uno de los muertos era Hussein Hassan Hussein al-Semieri, un paramédico de la institución que estaba de servicio, añadió.

Un total de 38 palestinos resultaron heridos por los ataques del miércoles, afirmó el Ministerio de Salud gazatí.

Cruce por la frontera de Rafah es mínimo

La apertura del cruce fronterizo de Rafah el lunes fue vista como un avance para el frágil alto el fuego. Pero desde entonces, el paso de palestinos por el cruce se ha visto empañado por retrasos, interrogatorios e incertidumbre sobre quién podría cruzar.

El martes, tomó todo el día para que 40 palestinos entraran a Gaza. Alrededor de la 1:00 de la mañana del miércoles, finalmente llegaron al Hospital Nasser en Jan Yunis, donde sus familias los recibieron. Al mediodía del miércoles, nadie más había pasado por el cruce.

A pesar de la falta de tráfico, un funcionario de la Unión Europea dijo que el cruce fronterizo de Rafah estaba abierto. Una misión de la UE y trabajadores palestinos estaban presentes en el cruce.

El funcionario, encargado de comunicarse para la UE, habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a ser nombrado.

Tres mujeres que cruzaron a Gaza el lunes dijeron a la AP un día después que las tropas israelíes las vendaron los ojos y esposaron, luego las interrogaron y amenazaron, reteniéndolas durante varias horas antes de ser liberadas.

El funcionario de la UE dijo que la misión fronteriza no tenía conocimiento de confiscación de equipaje o maltrato por parte de soldados israelíes o palestinos en las áreas fronterizas.

Ante la pregunta sobre los reportes, el ejército israelí respondió que "no se conocen incidentes de conducta inapropiada, maltrato, aprehensiones o confiscación de propiedad por parte del establecimiento de seguridad israelí".

Acuerdo de alto el fuego avanza lentamente

Aunque los combates no han cesado, en otras cláusulas del pacto sí ha habido avances.

Hamás ha liberado a todos los rehenes que tenía en su poder y, a cambio, Israel hizo lo propio con varios miles de palestinos y está comenzando a reabrir Rafah.

Se ha incrementado la cantidad de ayuda humanitaria que entra a Gaza y se ha nombrado un nuevo comité tecnócrata para administrar los asuntos diarios de la Franja.

Pero otros elementos clave del alto el fuego parecen haberse estancado, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del enclave.

Estados Unidos no ha dado ningún plazo para la finalización de estas partes del acuerdo.

Más de 71,800 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas combatientes o civiles.

El Ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que generalmente son considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes.