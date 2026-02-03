Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

guerra rusia-ucrania 

Trump insta a Putin a "poner fin a la guerra" tras reanudación de ataques rusos contra Ucrania

"Quiero que ponga fin a la guerra", dijo Trump cuando un reportero de la AFP en el Despacho Oval le preguntó por la reanudación de los bombardeos de Moscú contra Kiev tras una tregua por el frío.

En esta fotografía, publicada por la cuenta de Telegram del ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, el 3 de febrero de 2026, planta de cogeneración dañada por ataques aéreos rusos en un lugar no revelado de Kiev.

Ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, el 3 de febrero de 2026, planta de cogeneración dañada por ataques aéreos rusos en un lugar no revelado de Kiev.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a su par de Rusia, Vladimir Putin, a "poner fina a la guerra" en Ucrania, iniciada con la invasión rusa al país vecino hace casi cuatro años.

"Quiero que ponga fin a la guerra", dijo Trump cuando un reportero de la AFP en el Despacho Oval le preguntó por la reanudación de los bombardeos de Moscú contra Kiev tras una tregua por el frío.

Pero Trump afirmó que Putin "cumplió su palabra" con lo que describió como una suspensión de los ataques de domingo a domingo, y añadió: "Es mucho una semana; aceptaremos cualquier cosa, porque hace muchísimo, muchísimo frío allí".

Tags relacionados