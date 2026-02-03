Irán lista para conversar con Estados Unidos

Irán dijo el lunes que se prepara para conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, mientras el presidente Donald Trump se mostró confiado en la posibilidad de un acuerdo, luego de varios días de amenazas entre ambos países.

"El presidente Masud Pezeshkian ha ordenado la apertura de conversaciones con Estados Unidos", publicó la agencia de noticias Fars, citando una fuente gubernamental.

Según el medio estadounidense Axios, que cita a tres fuentes cercanas al expediente, se contempla una reunión el viernes en Estambul entre el emisario estadounidense Steve Witkoff y el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi. La agencia iraní Tasnim había señalado anteriormente que las conversaciones probablemente involucrarían a estos dos responsables.

La presión sobre Teherán se ha intensificado desde principios de enero, tras la feroz represión de una oleada de protestas que sacudió al país, iniciadas contra el costo de la vida pero que se acabaron convirtiendo en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.

Tras haber planteado la amenaza de una intervención militar y enviar una decena de buques al Golfo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que esperaba "lograr un acuerdo" con Irán.

"Los países de la región actúan como mediadores para el intercambio de mensajes", explicó este lunes el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai. Egipto, Arabia Saudita y Turquía participaron en las consultas.

"Estamos examinando y ultimando los detalles de cada etapa del proceso diplomático, que esperamos concluir en los próximos días. Esto concierne al método y al marco de trabajo", añadió Baqai.

El vocero, sin embargo, desmintió haber recibido un ultimátum por parte de Trump: Irán "nunca acepta ultimátums", sostuvo.

- Una "guerra regional" -

En la víspera, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, había alertado sobre una "guerra regional" en caso de una acción militar estadounidense.

En este sentido, el ministro de Exteriores de Jordania aseguró el lunes a su homólogo iraní que no permitirá que su territorio ni su espacio aéreo sean utilizados para lanzar ataques contra la República Islámica.

Según la agencia Tasnim, que citó una fuente bien informada, aún no se han fijado el lugar ni la fecha pero las conversaciones probablemente se celebrarán a alto nivel.

Así, del lado iraní participaría el canciller Abás Araqchi, y del lado estadounidense, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

Las dos partes mantuvieron una breve ronda de conversaciones en 2025, antes de la guerra de 12 días desencadenada en junio por Israel.

Esas conversaciones se estancaron en la cuestión del enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos exige que Irán renuncie por completo a enriquecimiento, algo a lo que Teherán se niega, alegando su derecho en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que es signatario.

"El presidente Trump dice 'no a las armas nucleares' y estamos totalmente de acuerdo con ese punto. (...) Por supuesto, a cambio, esperamos un levantamiento de las sanciones", dijo Araqchi el domingo.

"Así que este acuerdo es posible. No hablamos de cosas imposibles", insistió.

Países occidentales sospechan que la República Islámica pretende dotarse del arma atómica, algo que Teherán desmiente.

En las calles de Teherán, Ali Hamidi, un jubilado de 68 años, considera "inútiles" las "tensiones actuales".

"Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos", dijo a AFP, al agregar que "los dirigentes iraníes también tienen culpa por no atender las necesidades del pueblo".

- Detención de extranjeros -

En tanto, en Irán, la represión continúa. La televisión estatal reportó este lunes que cuatro ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no se ha precisado, fueron detenidos por "participación en los disturbios".

Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, más de 42,000 personas fueron detenidas durante las protestas y afirma que pudo confirmar 6,842 muertes, en su mayoría manifestantes.

Las autoridades iraníes reconocen la muerte de miles de personas, pero afirman que la gran mayoría eran agentes de seguridad o personas que pasaban por allí y que fueron asesinadas por "terroristas".

De acuerdo con el gobierno, la oleada de protestas fue una operación orquestada por Estados Unidos e Israel.

En tanto, los embajadores de países europeos en Teherán fueron convocados después de que la Unión Europea (UE) decidiera designar a los Guardianes de la Revolución como "organización terrorista.

El gobierno británico anunció el lunes la imposición de sanciones contra diez responsables iraníes, entre ellos el ministro de Interior.