Aguaceros e inundaciones afectan a decenas de municipios de varias regiones de Colombia

Colombia enfrenta una temporada de lluvias atípicamente intensas que han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y emergencias en decenas de municipios, especialmente en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazónica, según ha alertado este martes el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

"Durante el mes de enero se registró un comportamiento de lluvias por encima de lo normal en varias regiones del territorio nacional", asegura la autoridad meteorológica en un comunicado en el que advierte de la continuidad de esas condiciones para los próximos días.

El Ideam señala además que este comportamiento ha incrementado las precipitaciones en un 64.4 % frente a lo habitual, con mayor afectación en el norte, centro y occidente del país.

Desde el pasado viernes, las lluvias más intensas se han concentrado en los departamentos del sur del país como Putumayo y Nariño; en los céntricos Caldas, Risaralda, Huila y Boyacá, y en el noroeste, Antioquia.

En Bogotá, las precipitaciones de esos días han dejado encharcamientos, calles colapsadas y árboles caídos en 14 de las 20 localidades de la capital, de acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Emergencias en el Caribe y el interior del país



En la ciudad caribeña de Cartagena de Indias, las lluvias intensas del domingo, acompañadas de fuertes vientos y mar de fondo, provocaron inundaciones en distintas vías y cortes de electricidad en varios sectores.

Las autoridades locales han informado de que los vientos han oscilado entre 46 y 55 kilómetros por hora y el oleaje ha alcanzado los tres metros, con previsión de que pueda subir hasta los cuatro metros en el suroeste del Caribe, por lo que se ha declarado bandera roja en las playas.

En declaraciones a EFE, el meteorólogo del Ideam, Daniel Useche explica que el aumento de las precipitaciones en el norte del país está asociado al avance de un "frente frío del hemisferio norte", que ha incrementado la inestabilidad atmosférica en el Caribe colombiano.

Según el experto, este fenómeno ha actuado en combinación con la entrada de humedad desde la Amazonía brasileña y una zona de baja presión sobre el noroeste del territorio, lo que ha favorecido la formación de nubosidad persistente y lluvias incluso en regiones donde enero suele ser un mes seco.

En el desértico departamento de La Guajira, especialmente en su capital, Riohacha, unas 20,000 personas se han visto afectadas y más de 30 barrios se han inundado tras el paso del frente frío sobre el Caribe, según autoridades locales.

Asimismo, en Córdoba ha sido decretada la calamidad pública tras reportarse más de 13,000 damnificados en 17 de sus 30 municipios.

"Las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la ocurrencia de lluvias en varias regiones, por lo que es fundamental mantenerse informados y atender las alertas emitidas por el Ideam", afirma la jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, Jennifer Dorado, citada en el comunicado.