Trump anuncia un acuerdo comercial con India tras conversación con Modi

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que llegó a un acuerdo comercial con India, luego de una conversación con el primer ministro Narendra Modi quien se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso para adquirirlo más bien en Estados Unidos y, eventualmente, Venezuela.

Hace varios meses, Trump había anticipado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, lo que privaría a ese país de un ingreso crucial, utilizado en particular para financiar la guerra en Ucrania.

India "aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela", afirmó Trump en su red social Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.

Aseguró que, por su parte, India reduciría a "cero" sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará "más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses.

Washington anunció que tomaría el control de la producción y la venta de petróleo de Venezuela tras la operación militar que a principios de enero desembocó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

El presidente estadounidense impuso inicialmente en abril pasado un arancel recíproco del 25% sobre todas las mercancías indias, en el marco de una ofensiva proteccionista contra los socios comerciales de Estados Unidos.

Posteriormente decidió añadir en agosto un recargo del 25% sobre numerosos productos indios debido a las compras de petróleo ruso por parte de India.

El acuerdo anunciado el lunes también pone fin a ese recargo, precisó a la AFP un alto funcionario estadounidense.