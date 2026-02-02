¿Realmente necesitas controlar tu cortisol por el estrés? Esto dicen los médicos

El cortisol, conocido como la hormona del estrés, es tema de conversación en Internet.

Los influencers de bienestar advierten sobre los diversos síntomas de un nivel crónico de cortisol alto: despertarse a las 3 de la mañana, cara hinchada y acumulación de grasa abdominal. Muchos ofrecen dietas y rutinas de ejercicio que, según afirman, ayudan.

Pero ¿realmente necesitas suplementos y consejos de influencers para controlar el cortisol? Los médicos dicen que es muy poco probable.

No te apresures a etiquetar esta hormona como la mala, dicen. Y si sospechas que algo no va bien, consulta con un profesional.

Esto es lo que debes saber.

El cortisol te mantiene vivo y los trastornos son relativamente raros

El cortisol es una hormona necesaria para sobrevivir. Proviene de las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, y es una de las muchas hormonas que intervienen en momentos de estrés. Puede influir en la inflamación, el sistema inmunitario, el metabolismo, la presión arterial y muchas otras funciones corporales.

El cortisol está increíblemente en sintonía con el cuerpo y el entorno. Fluctúa a lo largo del día, aumentando por la mañana al despertar y disminuyendo por la noche antes de dormir. También aumenta cuando estás enfermo o en otros momentos de estrés, según los médicos.

“Nuestro nivel de cortisol se regula minuto a minuto”, dijo el Dr. Roberto Salvatori, endocrinólogo de la Universidad Johns Hopkins. “Es muy sensible”.

Es poco común que las personas padezcan un trastorno causado únicamente por el cortisol. Si el nivel de cortisol de una persona es crónicamente bajo, los médicos diagnosticarían insuficiencia suprarrenal. Esto incluye una enfermedad autoinmune llamada enfermedad de Addison, en la que el sistema inmunitario ataca la glándula suprarrenal.

Las personas con síndrome de Cushing tienen niveles de cortisol demasiado altos. Entre sus causas se encuentran tumores, generalmente benignos, en las glándulas suprarrenales o pituitaria. Se trata con medicamentos, cirugía o ambos.

Hable con su médico antes de solicitar una prueba de cortisol.

Los síntomas de un nivel alto o bajo de cortisol son muy variados y pueden superponerse con signos de otros problemas de salud.

La insuficiencia suprarrenal puede manifestarse como fatiga, pérdida de peso involuntaria, presión arterial baja y pérdida de apetito. El síndrome de Cushing se acompaña de aumento de peso, presión arterial alta, fragilidad ósea, aumento de peso en la cara y el abdomen, crecimiento anormal del vello en las mujeres, problemas de sueño y más.

Los diagnósticos requieren tiempo, múltiples pruebas y un conocimiento profundo del estado de salud general del paciente, explicaron los médicos. El cortisol se puede medir mediante la saliva, la sangre o la orina del paciente.

“Hay muchos matices a la hora de interpretar el cortisol y eso es lo que me pone un poco nerviosa acerca de que los pacientes se hagan pruebas de cortisol sin algún tipo de supervisión médica”, dijo la Dra. Katie Guttenberg, endocrinóloga de UTHealth Houston.

Un único análisis de cortisol en sangre no proporcionará información útil para la mayoría de las personas, afirmó, y podría generar estrés innecesario y seguimientos médicos. Por ejemplo, las mujeres que toman anticonceptivos tendrán resultados de cortisol en sangre falsamente altos debido a la forma en que el medicamento actúa en el organismo.

Tenga cuidado con los suplementos que afirman reducir el cortisol.

Los endocrinólogos dicen que no existen tratamientos de venta libre comprobados para el cortisol alto o bajo, a pesar de las afirmaciones de que suplementos como la ashwagandha y el magnesio son útiles para "reducir el cortisol".

Más allá del síndrome de Cushing, el cortisol crónicamente alto es una preocupación, dijo el Dr. James Findling, endocrinólogo de la Facultad de Medicina de Wisconsin, pero se necesita más investigación sobre los tratamientos.

Le preocupa que la gente tome suplementos no regulados cuando no siempre está claro qué contienen.

"No son inocuos", advirtió Findling.

Incluso en pacientes que padecen síndrome de Cushing, los medicamentos deben dosificarse con cuidado, dijo Salvatori, porque una corrección excesiva podría reducir demasiado los niveles de cortisol y causar otros problemas de salud.

Controlar el estrés es bueno para ti, independientemente del cortisol

Salvatori señala que existe una afección llamada "síndrome de pseudo-Cushing", que suele ser más leve, pero causa algunos de los mismos efectos físicos a pesar de que el paciente no tenga un tumor. Puede ser causada por el alcoholismo y otros problemas crónicos.

Generalmente, el tratamiento consiste en abordar la causa subyacente, dijeron los médicos, como por ejemplo lograr que el paciente deje de beber.

Los endocrinólogos están descubriendo nuevos beneficios potenciales para el tratamiento del cortisol alto, afirmó Findling, quien estudia esta afección. Por ejemplo, podría ayudar a los diabéticos que toman múltiples medicamentos a controlar mejor su glucemia.

Los médicos también reconocieron que el estrés es muy subjetivo y que los pacientes con síndrome de Cushing pueden pasar desapercibidos y sin diagnóstico.

Pero su consejo para la gran mayoría de las personas es este: hable con un médico si está preocupado.

Para las personas sanas, en lugar de centrarse en una hormona esquiva, los médicos recomendaron volver a los aspectos básicos del manejo del estrés: comer bien, dormir lo suficiente, mover el cuerpo o ir a terapia.

"No hay nada nuevo en eso", dijo Findling.