Turismo en Cuba disminuyó significativamente en 2025

El turismo en Cuba sufrió una fuerte caída en 2025 al cerrar el año con 1,8 millones de visitantes, muy por debajo de la meta del gobierno de 2,6 millones, según cifras oficiales publicadas el domingo.

El turismo es una importante fuente de ingresos en la isla, que en los últimos años enfrenta una de sus peores crisis económicas, con escasez de productos, apagones recurrentes y falta de combustible.

La situación se agrava en momentos que Estados Unidos paró el envío de petróleo venezolano a Cuba tras capturar al líder Nicolás Maduro, principal aliado político y económico de la isla, en un operativo militar de Washington el 3 de enero.

Las cifras sobre el turismo, publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), muestran un desplome del 17,8% respecto a 2024, cuando el país recibió 2,2 millones de visitantes.

"Se sabía que sucedería", comentó el economista cubano Pedro Monreal en su cuenta en X. El 2025 "fue un año terrible para el turismo internacional en Cuba".

Los visitantes históricos a la isla redujeron sus viajes: Canadá (-12,4%), los cubanos residentes en el exterior (-22,6%), en su mayoría radicados en Estados Unidos, Rusia (-29%) y Alemania (-50,5%).

Varios países han emitido advertencias para viajeros con destino a Cuba, principalmente por la crisis económica y sanitaria.

Canadá, España y Reino Unido instaron a sus ciudadanos a extremar precauciones si planean viajar a Cuba.

Mientras Argentina, cuyo gobierno es uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, recomendó el viernes a sus ciudadanos evitar desplazarse a la isla debido a fallas en los servicios públicos y la escasez de suministros sanitarios.

En un aumento de la presión sobre la isla, el presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con miras a imponer aranceles a países que suministren crudo a Cuba, al considerar a la isla una "amenaza excepcional" para Estados Unidos.

A diferencia de otros destinos del Caribe, el turismo en Cuba sigue sin recuperarse del impacto de la pandemia y del endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).