Venezuela abre su industria petrolera a capitales privados

Mayor participación de operadores privados, capacidad para que vendan petróleo directamente, flexibilización fiscal y abolición del control parlamentario son los pilares de la reforma de la Ley de Hidrocarburos que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó con respaldo de la oposición este jueves.

La reforma petrolera deja atrás las características de la norma impulsada por Hugo Chávez en 2006 y abre la industria venezolana a los capitales privados nacionales y extranjeros que pagarán menos impuestos y dejarán menos regalías mientras podrán comercializar hidrocarburos de manera directa. Incluso en empresas mixtas, los socios minoritarios no estatales podrán tener el control operativo y de gestión.

La oposición propuso incorporar mecanismos de transparencia, pero fueron mayormente rechazados por el bloque oficialista.

La nueva ley de hidrocarburos llegó al parlamento contando ya con el visto bueno de Estados Unidos, que ha exigido cambios legales para abrir la industria energética venezolana a empresas norteamericanas, después de la captura de Nicolás Maduro y de que Donald Trump insistiera en que la Casa Blanca controla el país latinoamericano.

A las afueras del parlamento una multitud oficialista se concentró para respaldar la discusión, y la presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió un poco más tarde el instrumento para firmar su ejecútese.

Delcy Rodríguez celebró la aprobación de la nueva ley como resultado de "pasos importantes" en la relación con Estados Unidos tras hablar con el mandatario Donald Trump.

"Esta ley nos permite el verdadero salto histórico, cualitativo para convertir estas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, en la felicidad más grande del planeta que puede tener un pueblo", dijo Rodríguez en una marcha organizada por el chavismo para celebrar la aprobación de la ley.

La mandataria se refirió igualmente a la llamada de este jueves con Trump, en la que discutieron la reapertura del espacio aéreo de Venezuela y nuevas inversiones. "Estamos dando pasos históricos", dijo, "estamos dando pasos importantes".

Estados Unidos reaccionó a la aprobación con un levantamiento parcial del embargo sobre el petróleo de Venezuela.