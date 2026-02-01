"No se transforma una urbe con una varita mágica", dice el impulsor de la ciudad de los 15 minutos

Carlos Moreno (Tunja, Colombia, 1959) no esconde su orgullo al hablar de la ciudad de 15 minutos que él pensó y que ha seducido a ciudades de todo el mundo. El concepto era sencillo: transformar las ciudades para que las personas pudieran acceder al trabajo, al médico, a la escuela, al ocio o la cultura en un cuarto de hora a pie o en bicicleta. Aquella noción que nació en París se ha globalizado y adaptado a diferentes realidades.

"Ahora ya hay ciudades de 10, 20 o de 30 minutos, incluso con nombres distintos como la ciudad completa, la ciudad de corta distancia o los barrios prósperos y verdes", nos explica este urbanista afincado en París desde que tenía 20 años.

El principio que defiende en este libro es el mismo: crear ciudades de proximidad, organizar el territorio en torno a los servicios y a la vida cotidiana para ganar tiempo y tender ciudades del bienestar. Sin embargo, esta transformación urbana transita por caminos, a veces, nada sencillos. Algunos califican su visión de "utopía" o de "fantasía burguesa".

Moreno no esquiva las críticas y admite que el principal obstáculo para que las ciudades sean más próximas es la falta de viviendas abordables en el centro de las ciudades y para ello hay que "salir del esquema de que la vivienda barata está lejos de la ciudad", dice. Para ello defiende un nuevo contrato social urbano para evitar la segregación habitacional.

"No se transforma una urbe con una varita mágica, es una trayectoria", asegura el profesor de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "En el centro de este libro está la cuestión de la vivienda social accesible, a proximidad", reivindica y reconoce que el principal enemigo de una ciudad de proximidad es el precio de la vivienda y emplaza a los poderes públicos a invertir en vivienda social.

Más del 80% de la población de Latinoamérica vive en ciudades, con una alta densidad y desigualdad. En este último libro, Moreno propone un decálogo para iniciar la transformación, pero es consciente de las urgencias que existen: la precariedad de la vivienda, una movilidad ineficiente y problemas de inseguridad. Y da como ejemplo Bogotá, donde la gente pierde por año 122 horas en los atascos.

A pesar de todo, Moreno destaca modelos inspiradores como el distrito de Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde, gracias al programa 'Utopías', se han construido 18 centros comunitarios que cohesionan a millones de habitantes. Para Moreno el resultado es muy tangible.

"En menos de 15 o 20 minutos a pie, los jóvenes, las mujeres, las mujeres solas con hijos tienen acceso a servicios básicos, a educación, a cultura, a aprender a nadar, a hacer deporte. Eso significa darle dignidad a la gente en proximidad. Eso disminuye la tasa de violencia, disminuye la violencia intrafamiliar. "La gente se educa y esa dignidad transforma el ser humano", afirma Carlos Moreno.