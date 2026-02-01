¿Qué son las purgas realizadas en la cúpula del ejército chino?

Un simple comunicado de una línea, publicado el sábado 24 de enero, pero que supone un auténtico terremoto para una institución con dos millones de efectivos. El anuncio de la apertura de una investigación contra Zhang Youxia y Liu Zhenli, dos miembros de la poderosa Comisión Militar Central (CMC), “es increíble”, asegura Alex Payette, director general de la consultora Cercius y especialista en el ejército chino.

El motivo esgrimido —“sospecha de graves violaciones de la disciplina y la ley”—, los rumores de posibles filtraciones de información militar y el editorial del diario del ejército publicado el domingo, en el que se afirma que ambos hombres “han violado y socavado gravemente el sistema de responsabilidad última que incumbe al presidente de la Comisión Militar Central” (nota del editor: Xi Jinping), dejan pocas dudas sobre su futuro dentro de un aparato militar chino ahora privado de liderazgo.

Un compañero de armas del padre de Xi Jinping

Desde 2023, numerosos líderes militares han sido víctimas de purgas —una veintena de generales, entre ellos dos ministros de Defensa— en el marco de una amplia campaña anticorrupción. Pero ninguno tenía la trayectoria del general Zhang Youxia.

A sus 75 años, era de facto el número dos del ejército, por detrás de Xi Jinping, presidente de la Comisión Militar Central, el órgano que garantiza el control del Partido Comunista sobre las fuerzas armadas. Hijo de un compañero de armas de Xi Zhongxun, padre de Xi Jinping, era considerado cercano al secretario general, quien lo había reelegido para el cargo de vicepresidente primero de la CMC a pesar de haber superado la edad reglamentaria.

Zhang Youxia era también uno de los pocos oficiales del Estado Mayor con una experiencia significativa en combate, adquirida durante la guerra chino-vietnamita de 1979. “Era un hombre con cierto prestigio, una presencia tranquilizadora para las tropas”, analiza Alex Payette. “Una verdadera fuente de estabilidad para equilibrar los movimientos internos, en un momento en que se multiplicaban las purgas”.

La Fuerza de Misiles, encargada del programa balístico y nuclear, así como la marina china, han visto reducido drásticamente su mando en los dos últimos años como consecuencia de una campaña anticorrupción sin precedentes desde Mao Zedong.

Esta serie de purgas tiene como objetivo “limpiar los excesos de corrupción o acumulación de dinero de las últimas décadas”, asegura Emmanuel Véron, geógrafo, especialista en la China contemporánea, asociado al INALCO y al centro HEC Géopolitique. Pero Xi Jinping también la utiliza como “una palanca operativa para eliminar a todos sus rivales”, opina el investigador.

“Hoy en día, movilizar al ejército parece difícil de imaginar”

Una estrategia que parece ir en detrimento del funcionamiento del aparato militar, ahora en gran parte desprovisto de su mando. De los siete miembros que componían la CMC en junio de 2024, solo quedarían dos: Xi Jinping, el presidente, y el segundo vicepresidente encargado de la disciplina. Y aunque la expulsión de dos nuevos generales de la comisión aún no es oficial, no hay duda de que se producirá.

Al mismo tiempo que el número dos de su ejército, el líder chino también se ha desprendido de Liu Zhenli, jefe del Estado Mayor Conjunto. El general de 61 años estaba a cargo de la inteligencia, las operaciones y el entrenamiento, “un puesto que no se puede sustituir de la noche a la mañana”, subraya Alex Payette.

“Hoy en día, movilizar al ejército parece difícil de imaginar: hay demasiadas carencias que cubrir. La cadena de mando es extremadamente subóptima”, agrega.

2027

Sin embargo, hay una fecha que figura en muchas agendas, especialmente en Washington. Según el exdirector de la CIA, William Burns, “Xi Jinping ha ordenado al Ejército Popular de Liberación que esté listo para invadir Taiwán a partir de 2027”. Se trata de un calendario no confirmado por Pekín, pero que coincide con el centenario del EPL (Ejército Popular de Liberación) y la celebración del congreso del Partido, en el que el secretario general podría aspirar a un cuarto mandato.

Pero con estas purgas, Xi Jinping ha “debilitado de hecho las fuerzas armadas a corto y medio plazo”, estima Emmanuel Véron. A esto se suman las deficiencias heredadas de décadas de corrupción endémica, a pesar de la voluntad manifiesta de modernización.

La opacidad del sistema político chino complica el análisis de las motivaciones que se esconden tras esta nueva desestabilización del ejército, crucial sin embargo si el secretario general aspira a hacer realidad su sueño de “reunificación”, es decir, la conquista de Taiwán.

Algunos plantean la hipótesis de una influencia considerada excesiva. “Desde hace dos o tres años, Zhang Youxia tenía fama de tener peso político”, señala Emmanuel Véron, quien destaca la exigencia de lealtad total impuesta por Xi Jinping. La proximidad del XXI Congreso del Partido no es ajena a esta repentina purga, sugiere Alex Payette.

“Si se hace tabla rasa nombrando a ejecutivos más jóvenes que le deben todo a Xi Jinping, se garantiza un apoyo duradero, más allá de 2027. Porque, tarde o temprano, tendrá que marcharse, y para ello es mejor mantener algún tipo de control sobre el Ejército Popular de Liberación”, añade.