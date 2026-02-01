Desde Musk hasta el ex príncipe Andrés, un quién es quién de los hombres de los archivos de Epstein

Desde titanes tecnológicos hasta poderosos corredores de Wall Street y la realeza británica, un quién es quién de hombres poderosos aparecen en la enorme cantidad de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia en relación con sus investigaciones sobre Jeffrey Epstein.

Muchos han negado tener vínculos estrechos con el difunto financiero, o al menos tener algo que ver con su presunto abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes que llevó a su arresto por cargos de tráfico sexual.

Ninguno ha sido acusado de ningún delito relacionado con la investigación. Epstein se suicidó en una celda de Manhattan en 2019. Sin embargo, algunos mantuvieron amistad con Epstein, o la rehicieron, incluso después de que se hiciera conocido como depredador de niñas y delincuente sexual registrado.

A continuación se presenta una introducción a algunos de los nombres notables en los archivos de Epstein:

Andrew Mountbatten-Windsor

El hombre anteriormente conocido como el príncipe Andrés de Gran Bretaña ha sido acosado durante mucho tiempo por preguntas sobre su relación con Epstein, incluidas las acusaciones de la fallecida Virginia Roberts Giuffre de que Epstein la traficaba y le ordenaba tener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor cuando tenía 17 años.

El ex príncipe ha negado repetidamente que esto haya sucedido, pero su hermano, el rey Carlos III, lo despojó de sus títulos reales a finales del año pasado, incluido el derecho a ser llamado príncipe y duque de York.

El nombre de Mountbatten-Windsor aparece al menos cientos de veces en los documentos publicados el viernes, incluso en los correos electrónicos privados de Epstein.

Entre la correspondencia hay una invitación a Epstein para cenar en el Palacio de Buckingham, la oferta de Epstein de presentar a Mountbatten-Windsor a una mujer rusa de 26 años y fotos que parecen mostrar a Mountbatten-Windsor arrodillada sobre una mujer no identificada tendida en el suelo.

Elon Musk

El multimillonario fundador de Tesla aparece al menos unas cuantas veces en los documentos publicados el viernes, especialmente en intercambios de correos electrónicos de 2012 y 2013 en los que hablaba de visitar el infame complejo de Epstein en una isla caribeña.

Pero no está claro de inmediato si las visitas a la isla se llevaron a cabo. Portavoces de las empresas de Musk, Tesla y X, no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios el viernes ni el sábado.

Musk ha mantenido que rechazó repetidamente las propuestas del financiero caído en desgracia. "Epstein intentó que fuera a su isla y me negué", publicó en X en 2025.

Steven Tisch

El copropietario de los New York Giants aparece mencionado más de 400 veces en los archivos publicados el viernes. La correspondencia entre ambos muestra que Epstein ofreció conectar a Tisch con numerosas mujeres a lo largo de los años.

En un intercambio de correos electrónicos de 2013 con el asunto “chica ucraniana”, Epstein alentó a Tisch a contactar a una mujer en particular, cuya belleza física elogió en términos crudos.

“¿Pro o civil?”, preguntó Tisch en respuesta.

Tisch, descendiente de una poderosa familia de Nueva York que fundó la Corporación Loews, reconoció conocer a Epstein, pero negó haber ido alguna vez a su infame isla caribeña.

“Tuvimos una breve relación donde intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, hablamos de cine, filantropía e inversiones”, dijo Tisch, quien también ganó un Premio de la Academia en 1994 por producir “Forrest Gump”. “Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme relacionado”.

Howard Lutnick

El secretario de Comercio del presidente Donald Trump visitó la isla caribeña privada de Epstein con su familia en al menos una ocasión, según muestran registros publicados el viernes.

Eso parece contradecir declaraciones anteriores que había hecho, en las que afirmaba que había cortado vínculos con el financiero caído en desgracia, al que llamó "bruto", hace décadas.

Pero los correos electrónicos muestran que Lutnick y su esposa aceptaron una invitación a Little St. James en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en diciembre de 2012 y planearon llegar en yate con sus hijos.

El ex presidente de Newmark, una importante empresa de bienes raíces comerciales, también tomó algo en otra ocasión en 2011 con Epstein y se comunicó con él sobre la construcción de un edificio al otro lado de la calle de ambas casas.

El Departamento de Comercio, en un comunicado, dijo que Lutnick tuvo “interacciones limitadas con el Sr. Epstein en presencia de su esposa y nunca fue acusado de ninguna irregularidad”.

Serguéi Brin

El multimillonario cofundador de Google hizo planes para reunirse con Epstein y su confidente de toda la vida, Ghislaine Maxwell, en su casa de Nueva York años antes de que fuera acusado públicamente de abusar sexualmente de niñas menores de edad, según muestran correos electrónicos.

En un intercambio en 2003, Maxwell lo invitó a unirse a ella en una proyección de la película de Renée Zellweger “Abajo el amor” en Nueva York.

Unas semanas después, Brin lo invitó a una cena informal y relajada en casa de Epstein. Brin se ofreció a llevar al entonces director ejecutivo de Google, Eric Schmidt.

Los portavoces de Google no respondieron inmediatamente a un correo electrónico solicitando comentarios el sábado.

Steve Bannon

El ex asesor de Trump intercambió cientos de mensajes amistosos con Epstein, algunos enviados meses antes de su arresto en 2019 y su suicidio en la cárcel.

Los dos hablaron de política, viajes y un documental que se decía que Bannon estaba planeando y que ayudaría a salvar la reputación de Epstein.

Un intercambio de 2018, por ejemplo, se centró en las amenazas de Trump de destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En un mensaje de 2019, Bannon le preguntó a Epstein si podía proporcionar su avión para recogerlo en Roma.

Bannon no ha respondido a los correos electrónicos solicitando comentarios.

Miroslav Lajcak

Lajcak, asesor de seguridad nacional del primer ministro eslovaco, renunció el sábado después de que sus comunicaciones pasadas con Epstein aparecieran en la publicación de documentos del viernes.

Los partidos de oposición y un socio nacionalista de la coalición gobernante de Fico habían pedido su dimisión.

Lajcak, ex ministro de Asuntos Exteriores eslovaco y ex presidente de la Asamblea General de la ONU, no ha sido acusado de ningún delito, pero fue fotografiado reuniéndose con Epstein en los años transcurridos entre su liberación inicial de la cárcel y su posterior acusación en 2019 por cargos de tráfico sexual.

Dijo que su correspondencia con Epstein era parte de sus deberes diplomáticos.

Richard Branson

Richard Branson, el multimillonario fundador de Virgin Group Limited, invitó a Epstein a su isla privada en 2013 y le dijo en un correo electrónico: "Siempre que estés por aquí, me encantaría verte. ¡Siempre y cuando traigas a tu harén!".

Además de discutir la visita de Epstein a la isla Necker de Branson, en las Islas Vírgenes Británicas, ambos intercambiaron mensajes sobre filantropía, las ideas de Epstein para un sistema financiero “disruptivo” y una “moneda de bien social”.

En un correo electrónico, en 2011, Epstein dijo que ofreció al personal de Branson el uso de su helicóptero para transportar a una víctima de accidente en las Islas Vírgenes.

En una correspondencia del 11 de septiembre de 2013, Branson sugirió que Epstein podría mejorar su imagen pública si pudiera lograr que Bill Gates dijera "usted ha sido un brillante asesor para él, que cometió un desliz hace muchos años al acostarse con una mujer de 17 años y medio y fue castigado por ello, que ha aprendido más que la lección y no ha hecho nada ilegal desde entonces".

Un portavoz de Branson dijo al medio de noticias británico The Independent que el comentario de Branson sobre el “harén” se refería a los miembros adultos del personal de Epstein.

Branson luego decidió cortar lazos con Epstein, dijo el portavoz, después de enterarse más sobre las "serias acusaciones" que se habían hecho contra él.

"Si hubieran tenido la imagen y la información completa, no habría habido ningún contacto", dijo el portavoz.