McDonald’s en Francia tampoco comprará productos del Mercosur

Las hamburguesas de McDonald’s no contendrán carne del Mercosur. Lo hizo saber la cadena de comida rápida en un comunicado divulgado este jueves por el diario francés Le Figaro.

McDonald’s “no tiene previsto modificar sus lugares de abastecimiento”, situados en su mayor parte en Francia e incluso en Europa, reza el comunicado enviado al diario este jueves 29 de enero.

Francia es país con el mayor número de restaurantes de la cadena de comida rápida de Europa y el cuarto en el mundo, con 1.517 locales.

La decisión de McDonald’s se suma al anuncio de los principales distribuidores franceses, que afirmaron días atrás que las carnes y aves de corral procedentes de Sudamérica no estarán en sus estantes. De Carrefour a Leclerc, los supermercadistas dijeron rechazar, en nombre de la “soberanía alimentaria”, el acuerdo UE-Mercosur.

Los productores agropecuarios europeos están preocupados por la reducción de aranceles sobre productos agrícolas que implica este acuerdo entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los agricultores europeos denuncian la presencia en las importaciones de pesticidas prohibidos en la UE, que, a su juicio, constituye una "competencia desleal".

En cuanto a McDonald’s, que desde su llegada a Francia en los años 70 tuvo que luchar contra las acusaciones de imperialismo y comida chatarra, ha firmado miles de contratos plurianuales con agricultores franceses. “El trigo del pan de las hamburguesas, las papas de las papas fritas o el pollo de los nuggets son 100 % franceses y se transforman en fábricas del país, por ejemplo”, asegura la empresa.