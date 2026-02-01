Desaparición forzada, otra crisis que afecta a la población en Irán

“¿Dónde han llevado a mi hermana?”, pregunta en Instagram Mahshid Nazemi, opositora iraní exiliada en Francia. Su hermana, Pouran Nazemi, detenida el 12 de diciembre de 2024 en Mashhad (noreste de Irán) junto con otros activistas iraníes de derechos humanos, habría sido trasladada por los servicios de inteligencia a otro lugar sin que su familia fuera informada.

Una desaparición que no es un caso aislado: el 19 de enero, Manouchehr Bakhtiari, padre de Pouya Bakhtiari, un joven ingeniero asesinado por el régimen durante las manifestaciones de noviembre de 2019, fue detenido en su domicilio de Bandar Abbas por los servicios de inteligencia iraníes: “Diez personas irrumpieron en su domicilio y lo detuvieron”, explica su hermana, Saba Bakhtiari, preocupada por su salud.

“Mal presentimiento”

Mientras que la estimación del número de víctimas de la represión sin precedentes del régimen iraní no deja de aumentar, muchas familias siguen sin saber nada sobre el paradero de sus seres queridos. En las redes sociales, proliferan los llamamientos a testigos y las solicitudes de información para encontrar a los desaparecidos o, al menos, tener alguna noticia: “No tenemos noticias de mi amiga Negin Khaksar desde el 11 de enero. Solo sabemos que su nombre figuraba en la lista de personas detenidas y que pudo hacer una breve llamada a su madre desde la cárcel, pero no tenemos ninguna información oficial y no sabemos de qué se le acusa ni cuál es su situación”, se puede leer en las redes sociales.

Mona* también ha compartido la foto de su amiga Yasmin Hojjati Ghomi, de 24 años. Esta lleva desaparecida una semana, al igual que su madre, Hélène. Mona afirma a RFI que tiene un “mal presentimiento”.

Estas desapariciones forzadas dan pie a numerosas hipótesis sobre el trato que reciben los iraníes detenidos o secuestrados por el régimen: “secuestro, hospitalización forzosa, tortura, asesinatos... En protestas anteriores, también se han encontrado tumbas sin identificar”, analiza el abogado franco-iraní Hirbod Dehghani-Azar. Una vez más, las ONG denuncian un intento del régimen de aterrorizar y silenciar a las familias: “Hemos recibido testimonios del personal médico que nos informan de que se enterraba a personas en fosas comunes sin que se informara a las familias”, indica Marie-Laure Geoffrey, responsable de defensa de las libertades en Amnistía Internacional.

Una situación comparable a la represión masiva de los años 80

Según las ONG, hoy en día es imposible cuantificar el número de desaparecidos. “La práctica de las desapariciones es una práctica inversa, es difícil recopilar pruebas precisamente porque las personas han desaparecido”, explica Hirbod Dehghani-Azar.

Su asociación, Norouz, que trabaja para apoyar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Irán, ha desarrollado, en colaboración con Smartpreuve, una herramienta segura para recopilar pruebas de los abusos del régimen con el fin de documentar, preparar un expediente y perseguir a los responsables de estos crímenes en el marco de la justicia transnacional.

“Pedimos que las autoridades iraníes sean llevadas ante la Corte Penal Internacional (CPI). Que los Estados que disponen de jurisdicción universal puedan hacer uso de ella para investigar. Y, más ampliamente, pedimos que se lleven a cabo investigaciones para documentar lo que ha ocurrido en Irán y permitir que algún día se haga justicia”, declara Marie-Laure Geoffrey. Mina Khani, miembro del consejo de administración de la ONG Hengaw, recuerda también la adopción en 2005 del principio de la responsabilidad de proteger (R2P), que subraya la responsabilidad de la comunidad internacional “de proteger cuando es evidente que un Estado no garantiza la protección de su población (pilar III)”.

Para Amnistía Internacional, la magnitud de las masacres, detenciones y desapariciones forzadas solo puede compararse con la represión masiva de la década de 1980, cuando miles de opositores políticos fueron asesinados por las autoridades iraníes: “Hasta hoy, gran parte de ellos siguen desaparecidos, es decir, sus familias no saben qué ha sido de ellos”, afirma Marie-Laure Geoffrey. Este es el caso del padre de Mojghan*, desaparecido en 1980 y cuyo paradero nunca ha sido conocido: “Tenía 19 años cuando mi padre salió de casa para dar su paseo diario y nunca volvió”, recuerda con emoción. El guardián del parque al que solía ir nos dijo que un coche del Gobierno entró y se llevó a mi padre por la fuerza. Más tarde, el mismo guardián negó haber visto tal secuestro”.

Una formidable herramienta de represión desde el inicio del régimen

“Las desapariciones forzadas existen desde el establecimiento de la República Islámica. Es una de las primeras herramientas represivas contra las masas y las minorías utilizadas por el régimen”, afirma Mina Khani. La activista de Hengaw explica que, en aquella época, todos los opositores a la República Islámica se veían afectados: militantes políticos de todo tipo, intelectuales, pero también minorías religiosas y étnicas como los bahá'ís y los kurdos. Según ella, esta práctica continuó después de la década de 1980, especialmente en el Kurdistán iraní: “El régimen nunca devolvió los cuerpos de muchos de los presos políticos kurdos que ejecutó y sus tumbas no fueron identificadas. En los últimos años, este mecanismo se repitió también con las minorías árabe y baluchi”, explica.

Además de señalar “un recrudecimiento especialmente marcado de la práctica de las desapariciones forzadas”, Amnistía Internacional también observa que, a diferencia de lo que ocurría en la década de 1980, la represión de enero de 2026 ha afectado “en gran medida a familias de clase media”. Mina Khani también se pregunta por la casi ausencia de cuerpos femeninos en los videos difundidos: “¿Dónde están esas mujeres?”, pregunta.

“Es imposible para las familias hacer el duelo”

Sin embargo, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en 2010, certifica que esta práctica “constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen contra la humanidad”.

Para Marie-Laure Geoffrey, la atrocidad de este delito se mide, en particular, por el hecho de que afecta no solo a las víctimas, sino también a sus familias, a sus seres queridos e incluso al barrio donde vivían: “El hecho de no devolver los cuerpos y de que no haya información sobre la muerte de estas personas crea un clima de angustia y miedo, con la imposibilidad de que las familias puedan hacer su duelo. Por eso se trata de uno de los crímenes más graves”, afirma.

Durante mucho tiempo, Mojghan y su familia buscaron desesperadamente información sobre la desaparición de su padre, pero fue en vano. Cuarenta y siete años después, el dolor sigue siendo el mismo: “No tienes tiempo para despedirte ni para celebrar una ceremonia. No sabes qué ha pasado y, al principio, no dejas de preguntarte qué le habrá ocurrido y cuánto estará sufriendo. Es horrible, porque no hay una conclusión, solo hay un interrogante”, concluye.