Costa Rica inicia votación este domingo con la derecha como candidato favorito

Los costarricenses comenzaron a votar este domingo para elegir presidente, con la oficialista Laura Fernández como gran favorita por sus promesas de mano dura contra la criminalidad que, según sus rivales, empujarán al país al autoritarismo.

Unos 3,7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas, que abrieron a las 06H00 locales (12H00 GMT) para renovar además las diputaciones en este país reconocido por su estabilidad y bienestar social, pero donde el narcotráfico se expande con una alta cuota de violencia.

Politóloga conservadora de 39 años, Fernández, heredera política del popular presidente Rodrigo Chaves, encabeza la intención de voto al poner en el centro la seguridad, principal preocupación de los costarricenses, según encuestas.

"¡Vamos a ganar en primera ronda y lo haremos con 40 diputados!", dijo la exministra de la Presidencia y de Planificación al cerrar su campaña, sobre la mayoría que necesita en un Congreso de 57 escaños para reformar la Constitución y los poderes del Estado.

La candidata presidencial de Costa Rica por el partido Pueblo Soberano, Laura Fernández.Marvin Recinos/ AFP

Un triunfo de Fernández para gobernar por los próximos cuatro años afianzaría a la derecha en Latinoamérica, tras las victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras. Chaves es un aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

Para evitar una segunda vuelta el 5 de abril, requiere 40% de los votos. Según la más reciente encuesta de la reputada Universidad de Costa Rica (UCR), obtendría 44%, aunque aún hay 26% de indecisos.

El factor Bukele

Pese a que en su gobierno los homicidios alcanzaron un pico histórico de 17 casos por 100.000 habitantes, Chaves culpa al poder judicial de mantener a los criminales en impunidad.

Según las autoridades, la mayoría de los asesinatos están vinculados al narcotráfico, que convirtió a Costa Rica, considerado por décadas uno de los países más seguros del continente, en centro logístico y de exportación de drogas.

Fernández propone finalizar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros del presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien admira, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.

"No hay que encerrar a la gente por estar tatuados", replica Álvaro Ramos, candidato del tradicional Partido de Liberación Nacional (socialdemócrata) y segundo en los sondeos con menos del 10%.

"Me gusta Laura porque va de la mano del presidente. Aquí hay mucho robo, mucho chiquillo vendiendo drogas", señala Jessenia Ordóñez en Alajuelita, un sector de San José que está entre los más violentos del país.

Ariel Ramos, del izquierdista Frente Amplio, asegura que Fernández quiere implantar la democracia "dudosa" de El Salvador, donde Bukele tiene poder absoluto e instauró la reelección indefinida.

Los opositores, que también la califican de "populista" y "mala copia" de Chávez por usar la misma retórica agresiva, dicen que busca cambiar la Constitución para que su mentor vuelva al poder dentro de cuatro años. Actualmente, solo podría postular tras dos periodos de gobierno.

Sus adversarios sostienen que si ella gana, Chaves gobernará tras bambalinas el país de 5,2 millones de habitantes.

Enojo

La derechista rechaza que quiera "instaurar un autoritarismo". "La dictadura de los privilegios tiene los días contados", asegura sobre los poderes del Estado.

Analistas consideran que Fernández también construyó su favoritismo sobre el enojo ciudadano con los políticos tradicionales y el debilitamiento de sectores como la salud.

Un estudio de la UCR señala que el país acumula cinco años de estabilidad fiscal "a costa" de una menor financiación a programas de bienestar.

Está en juego la cuestión de "cómo se gobierna y bajo qué reglas", con la premisa de que abatir la violencia "puede requerir menos controles, menos contrapesos y menos garantías", comentó a la AFP Marcela Piedra, investigadora de la UCR.

La oposición, cuyas propuestas se dispersan entre una veintena de candidatos, apuesta a una segunda vuelta o a tener un bloque legislativo que contrarreste las aspiraciones hegemónicas de Fernández.

"Estamos cansados del pleito y del circo", afirma la ex primera dama Claudia Dobles, centrista que fluctúa entre el segundo y tercer puesto de las preferencias, sobre las expresiones de Chaves y Fernández.

Aunque la pobreza bajó del 18% en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales en el índice Gini y es el segundo más caro después de Uruguay, lo que golpea a sectores de menores ingresos.

Las urnas permanecerán abiertas 12 horas. Los primeros resultados oficiales serán anunciados hacia las 21H00 locales (03H00 GMT).