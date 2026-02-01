Costa Rica: candidata Dobles emite voto y pide a la gente acudir sin miedo a las urnas

La candidata de la opositora Coalición Agenda Ciudadana (centroizquierda), Claudia Dobles, voto este domingo en las elecciones de Costa Rica e hizo un llamado a la población a acudir a las urnas "sin miedo y en libertad".

"Me siento agradecidísima, muy contenta de estar aquí, del recibimiento, de ver a tanta gente, de ver el apoyo y el crecimiento y decirle a todas las personas que salgamos a votar sin miedo y en libertad, sacando nuestras banderas", expresó la candidata y exprimera dama (2018-2022) a los medios de comunicación.

Dobles, arquitecta de profesión, de 45 años de edad, llegó a la escuela primaria Carlos Sanabria Porras, en la localidad de Pavas, en el sector oeste de San José, acompañada de un grupo de seguidores y miembros de su partido, al igual que numerosos medios de comunicación, lo que dificultó su avance hacia la mesa de votación.

La candidata, que según las últimas encuestas publicadas a inicios de semana está peleando el segundo lugar, aseguró que su movimiento es "una opción sería que quiere unir al país y darle resultados" y apuntó a la necesidad de llevar a cabo medidas para combatir la criminalidad de la mano de acciones preventivas y de apoyo a los jóvenes en las comunidades.

La favorita en las encuestas es la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, quien se ha presentado como la "heredera" del presidente Rodrigo Chaves.

Así, ha prometido mano dura contra el crimen, la posibilidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas, reformar el Poder Judicial y las leyes contra la criminalidad y terminar la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo implementado en El Salvador por el presidente de ese país, Nayib Bukele.

Según el último sondeo, difundido el pasado 28 de enero y realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica, Fernández acaparaba el 44 % de la intención de voto mientras que ningún candidato opositor superaba el 10 %.

Las urnas abrieron este domingo a las 6:00 hora local (12:00 GMT) y estarán abiertas por 12 horas, hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes), para que los 3,7 millones de personas empadronadas decidan a los futuros gobernantes de este país centroamericano considerado como la democracia más estable de América Latina.

Durante la jornada estarán abiertas 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas en su mayoría en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos, en hogares de ancianos, 49 consulados en 42 países y otros sitios.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que dará los primeros resultados a las 20.45 hora local (02.45 GMT del lunes) ha garantizado que el proceso electoral está "blindado" debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral y a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros.