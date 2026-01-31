En las últimas 24 horas, ataques israelíes en Gaza dejan al menos 30 muertos

Casi 30 personas han muerto, entre ellas una familia entera, han muerto en los ataques efectuados por Israel desde esta pasada noche en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza y en Al Mauasi, en el centro-sur y en la costa del enclave, respectivamente.

El ataque más grave ha ocurrido en una comisaría de Policía del barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la ciudad de Gaza, que ha provocado la muerte de al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad internas del movimiento islamista palestino Hamás, informan las agencia palestinas Sanad y Safa, citando a fuentes locales.

La familia palestina de siete personas ha muerto en un ataque aéreo israelí en la zona de desplazados de Al Mauasi, de nuevo según las fuentes locales de Sanad.

Rescatistas y testigos inspeccionan los escombros de la comisaría de policía de Sheikh Radwan en la ciudad de Gaza el 31 de enero de 2026,AFP

Otras tres personas han muerto en un ataque aéreo en las inmediaciones de una escuela de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, en el barrio de Naser, en ciudad de Gaza. Cinco personas más, entre ellas dos niños, murieron en otro ataque israelí en la intersección de Abbas, en el oeste de la ciudad.

Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado, mientras que el Ejército israelí denuncia por su parte que las milicias de Hamás siguen actuando en el enclave.

Estos fallecidos están parcialmente incluidos en la última actualización de víctimas proporcionada por el Ministerio de Sanidad gazatí este sábado y que cifra en 17 los muertos (12 de ellos en los ataques mencionados) y en 49 los heridos en las últimas 24 horas.

Con estas cifras, desde el inicio del alto el fuego Israel ha matado a 509 personas y herido a 1.405 para un total, desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, de 71.769 palestinos muertos y 171.483 heridos.

El Ejército israelí ha confirmado los bombardeos de las últimas horas en Gaza, dirigidos contra "comandantes e infraestructuras terroristas de las organizaciones terroristas Hamás y Yihad Islámica".

Los militares, en un comunicado publicado en redes sociales, han informado de ataques contra "un almacén de armas, un sitio de producción de armas y dos instalaciones de lanzamiento de la organización terrorista Hamás en el centro de la Franja de Gaza".

"Las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el derecho Internacional, explotan cruelmente las instituciones civiles y operan en presencia de la población local", ha contestado el Ejército israelí.