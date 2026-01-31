Presidente electo chileno recorre "megacárcel"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó el viernes la megacárcel para pandilleros de El Salvador, motivado por "estudiar" el modelo penitenciario del mandatario Nayib Bukele, un recorrido que arrancó lágrimas a reporteras chilenas.

Las visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) forman parte del protocolo habitual de los invitados especiales de Bukele, quien convirtió la prisión en símbolo de la lucha que apaciguó al país, pero también en blanco de denuncias de abusos contra los derechos humanos.

El mandatario salvadoreño, quien no acompañó el recorrido, recibirá más tarde al ultraderechista, quien llegó en un helicóptero oficial al Cecot, prisión que visitó por primera vez en 2024.

"Es un sistema penal distinto al nuestro que nosotros queremos estudiar, conocer y no necesariamente replicar de la misma manera", dijo Kast a periodistas en la megacárcel donde hay unos 15.000 presos.

Guiado por funcionarios de la presidencia salvadoreña, Kast observó las celdas de un pabellón donde los internos, vestidos con pantalón corto y camiseta blanca, lo saludaron al unísono, constataron periodistas de la AFP.

"Buenos días", dijeron los detenidos con cabezas rapadas. Luego, en una celda, las autoridades les pidieron a algunos de ellos quitarse la franela para que mostraran sus tatuajes.

Varios lucían delgados y otros estaban sentados con los brazos cruzados en sus catres, bajo un intenso calor.

Impactadas por las duras condiciones de reclusión, dos periodistas chilenas lloraron al salir de la cárcel, ubicada en Tecoluca, a 75 km de San Salvador. "Me da pena y angustia", dijo una de ellas.

Los presos del Cecot están acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos.

Kast insistió en que "uno tiene que aprender en distintas partes", y Chile quiere conocer "las fórmulas que le dan paz y tranquilidad a las naciones".

Los alrededores del Cecot estuvieron fuertemente resguardados durante la visita. Seis kilómetros antes de la instalación había militares y policías a ambos lados de la carretera. Dos tanquetas también fueron estacionadas frente a la fachada.

Bukele ejecuta su ofensiva bajo un estado de excepción que autoriza detenciones sin orden judicial, lo que según oenegés de derechos humanos ha llevado al encarcelamiento de inocentes.

Casi 91.000 personas han sido capturadas bajo ese régimen y cerca de 8.000 fueron liberadas por falta de pruebas, según cifras oficiales.

El Cecot, inaugurado en 2023 con una inversión de 115 millones de dólares, cobró notoriedad luego de que Estados Unidos envió el año pasado a migrantes venezolanos que permanecieron allí durante siete meses.