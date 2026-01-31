Embajada de Estados Unidos en Haití emite alerta por “operaciones de seguridad” en Puerto Príncipe

La Embajada de los Estados Unidos en Haití emitió este sábado una alerta de seguridad a sus ciudadanos en la vecina isla ante operaciones “en curso al norte y al sur de la embajada y en Croix-de-Bouquets”.

De acuerdo al comunicado, las operaciones de seguridad han generado intensos tiroteos en la zona, por lo que el personal del gobierno estadounidense ha suspendido todos sus movimientos.

Sin embargo, la embajada informó que permanece abierta para servicios de emergencia.

“La Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe informa a sus ciudadanos sobre las operaciones de seguridad en curso al norte y al sur de la embajada y en Croix-de-Bouquets. Se reportan intensos tiroteos en la zona. El personal del gobierno estadounidense ha suspendido todos sus movimientos. La embajada permanece abierta para servicios de emergencia”, indiciaron.

La Embajada de Estados Unidos en Haití llamó, además, a sus ciudadanos a evitar el área y monitorear los medios locales para obtener actualizaciones.