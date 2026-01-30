En qué consiste la huelga nacional convocada en EEUU contra las redadas migratorias de Trump

Manifestantes en todo Estados Unidos están llamando a una huelga general en protesta contra las redadas migratorias lanzadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Bajo el lema de "no trabajar, no ir a la escuela, no comprar", la medida surge casi una semana después de que Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fuera baleado varias veces mientras usaba su teléfono celular para grabar a agentes de la Patrulla Fronteriza realizando una operación de control migratorio.

La muerte reavivó el escrutinio sobre las tácticas de la administración tras la muerte el 7 de enero de Renee Good, asesinada a tiros al volante de su vehículo por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"La gente de las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul) ha mostrado el camino para todo el país: para detener el reinado de terror de ICE, necesitamos CERRARLO", escribieron algunos de los organizadores en su sitio web.

Varias empresas anunciaron que permanecerían cerradas durante el "apagón" del viernes, y algunas escuelas en Arizona y Colorado cancelaron clases de manera preventiva anticipando ausencias masivas.

Algunos estudiantes participaron en huelgas. En Michigan, varias docenas abandonaron las clases del viernes por la mañana en Groves High School en Birmingham, al norte de Detroit.

Los estudiantes desafiaron las temperaturas bajo cero y caminaron aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) hasta el distrito comercial más cercano, donde varios conductores matutinos tocaron bocinas en señal de apoyo.

"Estamos aquí para protestar contra ICE y lo que están haciendo en todo el país, especialmente en Minnesota", declaró Logan Albritton, un estudiante de último año de 17 años en Groves. "No es correcto tratar a nuestros vecinos y a nuestros compatriotas de esta manera".

"Los maestros, en general, han sido bastante comprensivos", añadió Albritton. "Pero se envió un correo electrónico anoche tratando de que no hiciéramos esto, y vinimos e hicimos de todos modos".

Indicó que el correo electrónico se refería más a la seguridad de los estudiantes.

Muchas otras manifestaciones están planeadas para que estudiantes y otros se reúnan en centros de ciudades, capitolios estatales e iglesias en todo el país.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.