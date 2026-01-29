Secuestran a diez trabajadores de una mina canadiense en México

Diez trabajadores de un proyecto propiedad de la minera canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados por desconocidos en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), denunció este miércoles la empresa y una agrupación de ingenieros.

Los hechos, que son investigados por las autoridades locales, ocurrieron el pasado viernes en el sur de ese distrito golpeado por una ola de violencia desde 2024 por las pugnas internas del poderoso cartel de Sinaloa.

"Las autoridades locales ya han sido informadas" y los equipos de gestión de crisis "ya fueron activados", señala un breve informe divulgado en el portal de la firma canadiense.

Como medida de precaución, "algunas actividades en el complejo y en sus cercanías han sido temporalmente suspendidas", añadió.

Las víctimas laboran en el complejo de Pánuco, una comunidad de unos 350 habitantes localizada en el municipio de La Concordia.

La AIMMGM, una asociación mexicana que reúne a agrupaciones del sector de la minería, expresó su preocupación por el secuestro de los diez trabajadores y llamó a las autoridades a que "realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien".

Según versiones de medios locales, que citan a familiares, los trabajadores estaban en la vivienda en la que se alojaban cuando, la madrugada del viernes, fueron sustraídos por la fuerza por hombres armados.

Las autoridades no precisaron la nacionalidad de las víctimas, pero la prensa señala que la mayoría provienen del vecino estado de Sonora (noroeste).

Este distrito mexicano es sacudido por asesinatos y secuestros cotidianos en el marco de las pugnas internas del cartel de Sinaloa, que dejan más de 1,700 personas asesinadas y casi 2,000 desaparecidas.