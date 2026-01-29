Falta de personal y nuevas leyes tributarias, los retos

La defensora nacional del contribuyente advirtió que el periodo 2026 para presentar declaraciones probablemente presentará desafíos dado el éxodo de trabajadores del Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS) en lo que va de la administración Trump.

La defensora nacional del contribuyente, Erin M. Collins, publicó su informe anual al Congreso el miércoles, dos días después del inicio de la temporada 2026. Ella encuentra que, si bien el IRS pudo procesar las declaraciones en 2025 sin interrupciones importantes, “al entrar en 2026, el panorama es marcadamente diferente”.

“El IRS está enfrentando simultáneamente una reducción del 27% de su fuerza laboral, cambios en el liderazgo y la implementación de extensos y complejos cambios en la ley tributaria” exigidos por la medida de impuestos y gastos de los republicanos que el presidente Donald Trump firmó como ley el verano pasado, dijo Collins en su informe.

La funcionaria señaló que la mayoría de los contribuyentes deberían poder presentar sus declaraciones y recibir sus reembolsos sin demora, pero señala que “el éxito se definirá por lo bien que el IRS pueda asistir a los millones de contribuyentes que experimenten problemas”.

La temporada de presentación de impuestos comenzó el lunes, y los líderes de la agencia, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el director del IRS Frank Bisignano, han dicho que esperan una temporada sin contratiempos.

Bisignano anunció la semana pasada nuevas prioridades y una reorganización del liderazgo ejecutivo del IRS en una carta dirigida a los 74.000 empleados de la agencia, diciendo que está “seguro de que con este nuevo equipo en su lugar, el IRS está bien preparado para ofrecer una exitosa temporada de presentación de impuestos para el público estadounidense”.

Bessent, así como otros en la segunda administración de Trump, también han prometido a los contribuyentes estadounidenses “reembolsos de impuestos sustanciales”, como parte de la solución de la administración republicana a una crisis de asequibilidad en curso.

Aún así, otros supervisores del IRS han señalado preocupaciones importantes al inicio de la temporada de impuestos de 2026.

Diana M. Tengesdal, subinspectora general de auditoría en la Oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, escribió una carta al liderazgo del IRS el lunes y señaló que personal está en niveles de octubre de 2021, combinado con miles de declaraciones de impuestos y correspondencia de contribuyentes sin procesar.

El IRS comenzó 2025 con alrededor de 102,000 empleados y terminó con unos 74,000 después de una serie de despidos y ceses provocados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental. A los empleados del IRS involucrados en la temporada de impuestos de 2025 no se les permitió aceptar los pagos por despidos anticipados que ofrecía la administración Trump hasta después de la fecha límite de presentación de impuestos, este año muchos de esos trabajadores de servicio al cliente se han ido.

La oficina de Tengesdal dice que a pesar de los esfuerzos para modernizar la administración tributaria, “las iniciativas para compensar las pérdidas de personal pueden no producir los beneficios esperados durante la Temporada de Declaraciones 2026".

Más de 165 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta individuales fueron procesadas en 2025, y 94% se presentaron electrónicamente. El reembolso promedio fue de 3,167 dólares.