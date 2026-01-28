Temporal Kristin activa alerta por nieve, lluvia y viento en Madrid

Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, residentes en Madrid comenzaron a sentir los efectos del paso de la borrasca Kristin, temporal que mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a varios municipios de la Comunidad de Madrid.

La nevada se registró principalmente en los barrios ubicados al norte de la capital española. Entre las zonas donde usuarios reportaron la caída de nieve se encuentran San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y los distritos de Chamartín y Tetuán. El temporal también alcanzó el centro de la ciudad, en puntos emblemáticos como la Puerta del Sol y la Gran Vía.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a la ciudadanía a tener precaución, evitando desplazamientos no esenciales.

“Hoy muchos puntos de nuestra geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento. Seamos muy prudentes y evitemos desplazamientos innecesarios. Consulta la previsión en @AEMET_Esp y el estado de las carreteras en @DGTes”, indicó el funcionario en una publicación en su cuenta de X.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico informó de una retención en nivel rojo en la circunvalación M-40, vía que rodea la capital y conecta con varios municipios, y solicitó a los conductores mantener libre el carril izquierdo para facilitar el paso de los vehículos quitanieves que operan en la zona.

También, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicó un aviso especial por viento, temporal marítimo, lluvia y nieve, y recomendó prestar especial atención a las nevadas en cotas bajas, las rachas muy fuertes de viento en amplias zonas y las lluvias intensas.

Además, algunas compañías de servicios ferroviarios de larga distancia presentaron demoras de hasta una hora a causa de las condiciones meteorológicas.