Reportan al menos 490 palestinos muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego en Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 490 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales cinco cadáveres, cuatro muertos en ataques israelíes y un cadáver recuperado en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Así, ha especificado que desde el 10 de octubre se han confirmado 492 "mártires" y 1.356 heridos, mientras que la cifra de cuerpos hallados en zonas de las que se retiraron los soldados de Israel en el marco del acuerdo asciende ya a 715.

La cartera ha subrayado además que la ofensiva lanzada por Israel contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado hasta la fecha 71,667 muertos y 171,343 heridos, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado durante la jornada que sus tropas mataron el martes a una persona que supuestamente cruzó la 'línea amarilla', la zona a la que se replegaron sus fuerzas --que cubre al menos el 53% de la Franja-- en el sur de Gaza.

"Fuerzas de combate de la 188ª Brigada que operaban en el sur de Gaza identificaron a un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata. Inmediatamente tras la identificación, la Fuerza Aérea eliminó al terrorista para eliminar la amenaza", ha dicho.

De esta forma, ha confirmado que ejecutó un bombardeo contra la zona, al tiempo que ha recalcado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están desplegadas en la región en línea con el acuerdo (con Hamás) y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ante las denuncias del grupo palestino por violaciones del alto el fuego.