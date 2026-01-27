Joe Biden, tras violencia en Minnesota:"No somos una nación que tirotee a sus ciudadanos en la calle"

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden ha asegurado este martes que los recientes acontecimientos en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, "traicionan" los valores estadounidenses. "No somos una nación que tirotee a sus ciudadanos en la calle", ha expresado.

Biden ha afirmado que Estados Unidos no se define por ser una nación que permita que los ciudadanos sean "maltratados por ejercer sus derechos constitucionales". "No somos una nación que pisotee la Cuarta Enmienda y tolere que nuestros vecinos estén atemorizados", ha indicado en redes sociales.

El expresidente ha subrayado además que los ciudadanos de Minnesota "ya han sufrido bastante" a manos de la Administración de Donald Trump. "La violencia y el terrorismo no tienen cabida en Estados Unidos, especialmente cuando es nuestro propio Gobierno el que ataca a los ciudadanos estadounidenses", ha expresado.

En este sentido, ha instado a la sociedad a "alzar la voz" para defender los valores del país, ya que "nadie puede destruir lo que Estados Unidos representa", ni siquiera un presidente. "(Son necesarias) investigaciones exhaustivas, justas y transparentes sobre la muerte de los dos estadounidenses que perdieron la vida en la ciudad que consideraban su hogar", ha aseverado, agregando que se trata de "muertes sin sentido",

El pasado sábado un agente de la Patrulla Fronteriza mató al enfermero Alex Pretti mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE en el centro de Minneapolis, lo que ha provocado protestas de la población, ya que este incidente se suma a otros, como el de la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada, o la detención de un niño de cinco años.