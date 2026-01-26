ONU celebra repatriación de restos de último rehén israelí en Gaza y exige aplicar alto al fuego

La ONU celebró el lunes la repatriación de los restos del último rehén israelí en Gaza y afirmó que ha llegado el momento de aplicar plenamente el acuerdo de alto el fuego tras más de dos años de devastación.

Los restos de Ran Gvili fueron devueltos a Israel el lunes, poniendo fin a un largo proceso para localizar y repatriar a los 251 rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 y llevados a Gaza.

"Acogemos con satisfacción los informes sobre ese avance y expresamos nuestras condolencias a su familia. La plena implementación de los arreglos del alto el fuego en Gaza es absolutamente crucial", dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

