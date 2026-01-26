Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Alto al fuego

ONU celebra repatriación de restos de último rehén israelí en Gaza y exige aplicar alto al fuego

La ONU celebró la repatriación de los restos del último rehén israelí en Gaza y afirmó que ha llegado el momento de aplicar plenamente el acuerdo de alto el fuego tras más de dos años de devastación.

Un apartamento israelí ondea en un poste al otro lado de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, el 9 de octubre de 2025.AFP

Agencia AFPNaciones Unidas, Estados Unidos   

La ONU celebró el lunes la repatriación de los restos del último rehén israelí en Gaza y afirmó que ha llegado el momento de aplicar plenamente el acuerdo de alto el fuego tras más de dos años de devastación.

Los restos de Ran Gvili fueron devueltos a Israel el lunes, poniendo fin a un largo proceso para localizar y repatriar a los 251 rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 y llevados a Gaza.

"Acogemos con satisfacción los informes sobre ese avance y expresamos nuestras condolencias a su familia. La plena implementación de los arreglos del alto el fuego en Gaza es absolutamente crucial", dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

